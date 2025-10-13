Biodata Maker

वाह भाई रोहित! आखिर दिखा दिया कि क्यों हैं अभी भी असली कप्तान, ट्रॉफी उठाकर जीता सभी का दिल [VIDEO]

WD Sports Desk

, सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (16:43 IST)
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज़ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह न तो उनके चौके-छक्के हैं और न ही कोई रिकॉर्ड, बल्कि उनका सादगी और संस्कार से भरा हुआ अंदाज़ है। दरअसल, हाल ही में मुंबई में आयोजित सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स (CEAT Cricket Awards) के दौरान एक वाकया हुआ, जिसने रोहित को एक बार फिर फैंस के दिल के और करीब ला दिया।
 
अवॉर्ड शो में रोहित शर्मा टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के पीछे बैठे थे। जब श्रेयस स्टेज से अपना सम्मान लेने के बाद लौटे, तो उन्होंने लापरवाही में अपनी ट्रॉफी पास की ज़मीन पर रख दी। यह नज़ारा रोहित की नज़र से छिपा नहीं रहा। उन्होंने बिना कुछ कहे, बड़ी सहजता से वह ट्रॉफी उठाई और पास रखी टेबल पर सलीके से रख दी। उनका यह छोटा सा कदम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस उनकी विनम्रता की तारीफ करते नहीं थक रहे।
 
फैंस का कहना है कि रोहित का यह व्यवहार बताता है कि वह सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी असली लीडर हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें ‘हिटमैन’ ही नहीं, बल्कि दिलों का कप्तान भी कहते हैं।

इस बीच, रोहित शर्मा अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी वापसी के लिए तैयार हैं। वह 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का हिस्सा होंगे। लंबे अंतराल के बाद मैदान पर उतरने जा रहे रोहित की फिटनेस और फॉर्म को लेकर चर्चा तेज है। सीएट अवॉर्ड्स में उनका बदला हुआ लुक दिखा, वे काफी स्लिम और फिट दिखाई दिए, पहले से कहीं ज़्यादा शार्प देखकर फैंस को उम्मीद है कि यह नया अवतार ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर धमाल मचाएगा।
 
रोहित की इस सादगी भरी पहल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, बल्कि मूल्यों का भी परिचय है।

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, के एल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)


 

