OTD Hat Trick VIDEO: जिस टीम को आगे चलकर बनाया चैंपियन, उसी को रोहित ने 2009 में किया था डिस्ट्रॉय!

Rohit Sharma Hat trick : IPL के इतिहास में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो सालों बाद भी उतने ही ताज़ा लगते हैं और रोहित शर्मा का 2009 वाला हैट्रिक मोमेंट (hat-trick for Rohit Sharma) बिल्कुल वैसा ही है। “On This Day” यानी इसी दिन, जब रोहित सिर्फ 22 साल और 6 दिन के थे, उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो किसी ने उनसे उम्मीद भी नहीं की थी आईपीएल में अपनी पहली हैट्रिक। खास बात? यह हैट्रिक उन्होंने उस टीम के खिलाफ ली, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई—MUMBAI INDIANS।

उस वक्त रोहित शर्मा डेक्कन चार्जर्स (Deccan Chargers) का हिस्सा थे और मैच खेला जा रहा था साउथ अफ्रीका के सेंटूरियन में। डेक्कन ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 145/6 का स्कोर खड़ा किया, जिसमें रोहित ने भी 38 रनों की अहम पारी खेली। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब मुंबई इंडियंस लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत स्थिति में दिख रही थी। 16वें ओवर में स्कोर 103/4 था, और जीत मुंबई की तरफ झुकती नजर आ रही थी—खासतौर पर जब क्रीज़ पर खतरनाक फॉर्म में जेपी डुमिनी मौजूद थे।



तभी कप्तान एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया—गेंद रोहित शर्मा को थमाई गई। और यहीं से मैच का पूरा स्क्रिप्ट पलट गया। रोहित ने पहले अभिषेक नायर को आउट किया, फिर अगली ही गेंद पर हरभजन सिंह को चलता किया। स्टेडियम में हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो आगे हुआ उसने इस पल को इतिहास में अमर कर दिया। अपने अगले ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने जेपी डुमिनी को आउट कर दिया और पूरी हुई उनकी शानदार हैट्रिक!



Rohit Sharma took a hat-trick otd, against the MI. Even the best bowlers can't achieve such a feat. pic.twitter.com/t6TSLJoQSb — Aayudh Sharma. (@aayudh45) May 6, 2026

एक ऐसे खिलाड़ी से, जिसे दुनिया आज एक महान बल्लेबाज़ के रूप में जानती है, उस दिन गेंद से ऐसा कमाल देखने को मिला कि हर कोई हैरान रह गया। रोहित ने अपने दो ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 4 विकेट लिए और मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। डेक्कन चार्जर्स ने यह मुकाबला 19 रनों से जीत लिया—एक ऐसी जीत जो लगभग नामुमकिन लग रही थी।

यह कहानी और भी खास इसलिए बन जाती है क्योंकि यही मुंबई इंडियंस आगे चलकर रोहित शर्मा की टीम बनी, और उन्होंने उसी फ्रेंचाइज़ी के साथ इतिहास रच दिया। रोहित आज आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कुल 6 बार ट्रॉफी जीती है एक बार डेक्कन चार्जर्स के साथ (As A Player) और पांच बार मुंबई इंडियंस के साथ।

कभी जिस टीम के खिलाफ उन्होंने हैट्रिक लेकर मैच छीना था, उसी टीम को आगे चलकर उन्होंने कई बार चैंपियन बनाया यही है क्रिकेट की खूबसूरती और रोहित शर्मा की कहानी का सबसे दिलचस्प ट्विस्ट।



