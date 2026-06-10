भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा होंगे पद्धश्री पुरुस्कार से सम्मानित

Rohit Sharma Padma Shri Poster Cricketer, Captain, Champion Pride of Cricket. pic.twitter.com/k5rBW5uvka — Sachin Singh (@isachinthakur02) June 10, 2026

भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 23 जून को पद्धश्री पुरुस्कार से सम्मानित होंगे। इसकी घोषणा सरकार ने आज की। रोहित शर्मा सफेद गेंद की क्रिकेट (एकदिवसीय और टी-20 प्रारुप) में भारत के सफलतम बल्लेबाजों में से एक हैं। रोहित शर्मा बतौर कप्तान भारत को टी-20 विश्वकप और चैंपियन्स ट्रॉफी जिता चुके हैं और महेंद्र सिंह धोनी के बाद सबसे सफल कप्तान हैं।रोहित 2022 टी20 विश्व कप में भी कप्तान थे जब भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने हराया था। इसके एक साल बाद 50 ओवरों के विश्व कप में रोहित की कप्तानी वाली भारतीय टीम फाइनल में आस्ट्रेलिया से हार गई।रोहित ने टी20 क्रिकेट में 159 मैच खेलकर 4231 रन बनाये जिसमें पांच शतक और 32 अर्धशतक शामिल है।