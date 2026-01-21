rashifal-2026

1 गेंद पर बन गए 22 रन, क्रिकेट में कुछ भी संभव, वीडियो हुआ वायरल

WD Sports Desk

, बुधवार, 21 जनवरी 2026 (13:32 IST)
IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलने वाले रोमारियो शेफर्ड ने एक ऐसा कारनामा किया जो उन्होंने अपनी आईपीएल फ्रैंचाइजी के लिए भी नहीं किया। हालांकि इस कारनामे में उनको गेंदबाजी की मदद जरुर मिली क्योंकि अगर गेंदबाज लगातार नो बॉल नहीं डालता तो वह यह कारनामा नहीं कर पाते।

कैरिबियाई प्रीमियर लीग 2025 में गयाना एमाजॉन वॉरियर्स की ओर से रोमारियो शेफर्ड बल्लेबाजी कर रहे थे और अंतिम गेंद पर 22 रन चाहिए थे। दर्शकों और खासकर गेंदबाजी कर रही टीम के गेंदबाज ओशेन थॉमस को लगा कि जीत बस एक गेंद दूर है।
 

लेकिन उनकी गेंद नॉ बॉल हो गई। डग आउट में बैठे डैरिन सैमी परेशान हुए लेकिन सिर्फ एक रन आया। अगली गेंद भी नॉ बॉल हो गई और बाय का रन ले लिया गया। अब क्रीज पर आए रोमारियो शेफर्ड। ऐसे में अगली गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने छक्का जड़ा और यह भी नॉ बॉल निकल गई। ठीक ऐसा अगली ही गेंद पर हुआ। अब गयाना एमाजॉन वॉरियर्स को जीत के लिए सिर्फ एक गेंद में 6 रन चाहिए थे।
रोमारियो शेफर्ड ने अंतिम गेंद पर 6 लगाकर टीम को जीत दिला दी और डगआउट में बैठे डैरेन सैमी ने अपने बाल नोच लिए।

