16,660 करोड़ रुपये में बिकी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू की पुरुष और महिला टीमें

Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (13:25 IST)
Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (13:25 IST)
United Spirits Limited (USL) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को आदित्य बिरला ग्रुप, The Times of India group, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन के एक गठजोड़ को 16,660 करोड़ रुपये (1.78 अरब डॉलर) के नकद सौदे में बेच दिया है।सूत्रों के अनुसार, इस समूह ने यूएसएल के साथ फ्रेंचाइजी में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का समझौता कर लिया है।
इस सौदे में RCB की पुरुष और महिला दोनों टीमों को शामिल किया गया है।USL, ब्रिटेन की डियाजियो की सहायक कंपनी है और वह अब आरसीबी से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि यह टीम उनके मुख्य व्यवसाय का हिस्सा नहीं थी।
समझौते के तहत एबीजी के निदेशक आर्यमान विक्रम बिड़ला को RCB का चेयरमैन (प्रमुख) बनाया जाएगा, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के सत्यन गजवानी उनके उप प्रमुख होंगे।
इस सौदे को हालांकि अभी भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) और आईपीएल संचालन समिति के साथ-साथ महिला प्रीमियर लीग और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलनी बाकी है।
गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान रॉयल्स को अमेरिका स्थित कल सोमानी के नेतृत्व वाले समूह ने 1.63 अरब डॉलर में खरीदा था।आरसीबी को खरीदने की दौड़ में टाइम्स इंटरनेट के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम, एबीजी और आर्सेलरमित्तल के सीईओ आदित्य मित्तल के नेतृत्व वाला मित्तल परिवार भी शामिल था।