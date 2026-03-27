गत विजेता के तौर पर पहली बार मैदान पर उतरेगी बैंगलूरू, सामने हैदराबादी चुनौती

RCBvsSRH रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग में एक गत विजेता के तौर पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपने घरेलू मैदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरेगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ ईशान किशन अपनी हैदराबादी सेना स्टेडियम में लेकर उतरेंगे।





कभी ईशान किशन पर कंधे पर हाथ रखकर विराट कोहली ने उनको बुरे फॉर्म से बाहर आने में मदद की थी। अब ईशान किशन विश्वविजेता टी-20 टीम का हिस्सा हैं। हालांकि आमने सामने की लड़ाई में हैदराबाद का पलड़ा भारी है। हैदराबाद ने 13 मैचों में जीत हासिल की है और बैंगलूरू ने 11 मैचों में।





पिछले साल की तुलना में दोनों टीमों को देखें तो बैंगलूरू में ज्यादा बदलाव हुआ है और हैदराबाद ने अपना कोर ग्रुप संभालकर रखा है। दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी भी एक जैसी ही है।





मध्यक्रम में कोहली का अनुभव- टीम के पास विराट कोहली के साथ अनुभवी खिलाड़ी है और उनके पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है, जो निर्णय लेने और बाकी खिलाड़ियों को गाइड करने में मदद करेगा।खुशी की बात यह है कि विराट कोहली बता चुके हैं कि वनडे में भी वह टी-20 क्रिकेट खेल सकते हैं। ऐसे में स्ट्राइक रेट वाली बहस इस सत्र में नहीं होगी।





इस बार टीम के साथ क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड और जैकब बैथेल जैसे ऑलराउंडर तो है ही। साथ ही नीलामी के दौरान बैंगलूरु ने इस विभाग में आधा दर्जन नए नाम जोड़े थे। इसमें सबसे प्रमुख नाम वैंकटेश अय्यर हैं।





SRH ने IPL Auction 2024 में ट्रेविस हेड को 6.80 में खरीदा था जो अब भी टीम में मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने मध्यक्रम में हेनरिक क्लासेन को भी अपने साथ रखा है। ईशान किशन मध्यक्रम में शामिल है जिनका टी-20 विश्वकप बेहतरीन गया है। उसके बाद आएंगेश्रीलंका के कमिंडू मैंडिस और नीतिश रेड्डी इसका मतलब यह है कि हैदराबाद के बल्लेबाजों के पास शुरु से ही पिछले सीजन जैसा कत्लेआम मचाने का लाईसैंस होगा।अभिषेक का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है लेकिन वह ऊपर से मारना शुरु करते हैं तो टीम को 225 पार ले जाकर ही छोड़ते हैं।





बैंगलूरू के लिए राहत की बात यह है जोश हेशलवुड ने अभ्यास शुरु कर दिया है। अन्यथा टीम के पास यश दयाल और नुवान तुषारा की सेवाएं पहले से ही नहीं थी। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कल के मैच में हेजलवुड खेलेंगे ही। टीम के प्रमुख गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार पर इस कारण ज्यादा भार आ जाता है।





पिछले साल पैट कमिंस और मोहम्मद शमी की मौजूदगी में भी हैदराबादी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे। इस बार पैट कमिंस टीम से कब जुड़ेंगे वह मालूम नहीं है। मोहम्मद शमी से टीम किनारा कर चुकी है। ऐसे में तेज गेंदबाजी का विभाग खाली लग रहा है। ऐसे में भार हर्षल पटेल, जयदेव उनदकट, अहसान मलिंगा और शिवम मावी पर आ गया है।





टीम इस प्रकार है



रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB):विराट कोहली, रजत पाटीदार, यश दयाल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिख डार, सुयश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, वैंकटेश अय्यर, कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, नुवान तुषारा, जैकब बेथेल , देवदत्त पडिक्कल





सनराइजर्स हैदराबाद (SRH):पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, नितीश रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, ट्रैविस हेड, शिवम मावी, हर्षल पटेल, इशान किशन, हर्ष दुबे, सलिल अरोरा, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ब्रायडन कार्से, कामिंडु मेंडिस, अनिकेत वर्मा, ईशान मलिंगा, लियाम लिविंगस्टन, शाकिब हुसैन, ओंकार तरमले, अमित कुमार।





मैच का समय - 7.30 बजे



कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियो हॉटस्टार पर

