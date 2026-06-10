Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






एशियाड के लिए पाकिस्तान ने चुनी युवा टीम, साहिबजादा फरहान बने कप्तान

Advertiesment
sahibzada farharn
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (13:56 IST) Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (13:59 IST)
google-news
पाकिस्तान ने जापान के आइची-नागोया में इस साल सितंबर-अक्टूबर में होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए साहिबजादा फरहान को 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है। पाकिस्तान की इन 15 सदस्यीय टीम में चार ऐसे खिलाड़ी आकिफ जावेद, अली रजा, माज सदाकत और साद मसूद है जिन्होंने अभी तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच नहीं खेला है। वहीं अब्दुल समद को टीम का उपकप्तान की जिम्मेदारी गई है।

नोट करने वाली बात यह है कि टीम में सभी बड़े नामों को आराम दिया गया है। ना ही टीम में फखर जमान है, ना ही शाहीन अफरीदी और ना ही हारिस राऊफ। टीम एक युवा ईकाई के साथ एशियाड में जाने को तैयार है।

फरहान ने अब तक पाकिस्तान के लिए 46 अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच खेले हैं। वह पहली बार इस प्रारूप में टीम की अगुवाई करेंगे। इस बीच, समद को टी-20 में पांच बार कैप किया गया है, लेकिन पिछले साल मार्च से उन्होंने इस प्रारूप में उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया है। अभी हाल ही में वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा थे। उस्मान खान को टीम के प्राथमिक कीपर के रूप में चुना गया है। नियमित कप्तान सलमान अली आगा के साथ-साथ सफेद गेंद के स्टार बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान सहित इस टीम का हिस्सा नहीं है।
Asian Games 2026 जापान के लिए पाकिस्तान टीम इस प्रकार है:- साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उपकप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सईम अयूब, सुफयान मोकिम और उस्मान खान (विकेटकीपर)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

माइकल क्लार्क की गेंद पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जड़ा छक्का (Video)

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels