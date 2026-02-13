सैम-बेन की जोडी, T20I विश्वकप में पहली बार 2 भाई खेलेंगे अलग टीमों में

इस टी-20 विश्वकप में पहली बार 2 इटालियन भाई ने नेपाल के खिलाफ अपनी टीम को जीत दिलाई। अब इस टूर्नामेंट में पहली बार 2 भाई खेलने जा रहे हैं वह भी अलग अलग टीम के लिए। जिम्बाब्वे के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर एक ग्रुप मैच के दौरान लगी चोट के कारण टी20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह टीम में बेन करन को शामिल किया गया। बेन करन कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन के भाई है।





इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने टीम को नेपाल के खिलाफ जीत दिलाई थी और इंडीज के सामने वह बल्ले से लड़े। बेन करन की बात करें तो वह जिम्बाब्वे के लिए टेस्ट और वनडे शतक बना चुके हैं और विश्वकप उनका पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा।





बहरहाल 40 वर्षीय टेलर नौ फरवरी को ओमान के खिलाफ खेले गए मैच में चोटिल होने के कारण मैदान से लंगड़ाते हुए बाहर चले गए थे। जिम्बाब्वे ने यह मैच आठ विकेट से जीता था।जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को मैच से पहले टॉस के दौरान कप्तान सिकंदर रजा ने कहा, ‘‘ब्रेंडन टेलर को चोट लग गई है और वह टूर्नामेंट में आगे नहीं खेल पाएंगे। ’’











Zimbabwe Cricket (ZC) has confirmed that Ben Curran has been named as a replacement for Brendan Taylor in Zimbabwe’s squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026.



Taylor has… pic.twitter.com/HA7l6kEBG5 — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 13, 2026 ICC ने एक बयान में कहा, ‘‘नौ फरवरी को ओमान के खिलाफ मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद टेलर के बाहर होने पर बेन करन को उनकी जगह चुना गया। ’’किसी खिलाड़ी की जगह लेने के लिए हालांकि टूर्नामेंट की तकनीकी समिति की मंजूरी जरूरी है, इसके बाद ही आधिकारिक रूप से उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जा सकता है।



जिम्बाब्वे जब ओमान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा कर रहा था तो टेलर को विकेटों के बीच दौड़ लगाने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने जब 30 गेंद पर 31 रन बनाए थे तब उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ा था।