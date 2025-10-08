Festival Posters

ओपनिंग स्लॉट छिनने के बाद संजू का जवाब, 9 नंबर पर भी कर सकता हूं बल्लेबाजी (Video)

संजू सैमसन को पुरुष CEAT T-20I बल्लेबाज का पुरुस्कार मिला

WD Sports Desk

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (15:50 IST)
भारतीय टी-20 विकेटकीपर संजू सैमसन को पुरुष सिएट टी-20 बल्लेबाज का पुरुस्कार मिला। पुरुस्कृत होने पर संजू सैमसन ने कहा कि यह वह अपनी अर्धांगिनी को समर्पित करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने उनके लिए लगातार न्याय की भीख मांगने वाले प्रशंसको को भी धन्यवाद किया। उनको धन्यवाद देते हुए संजू सैमसन ने कहा कि इस फैनक्लब के कारण ही वह स्टार की तरह बर्ताव कर पात हैं नहीं तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता।

भारत के लिए 49 टी20 मैचों में 26 की औसत और 148 के स्ट्राइक रेट से 993 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं। सैमसन ने भारत के लिए अपना पहला टी20 एक दशक पहले यानी 2015 में ही खेल लिया था, लेकिन उनकी अनिरंतरता उनका स्थान पक्का नहीं कर पा रही थी।

एशिया कप से पहले पिछली 10 टी20 पारियों में उनका प्रदर्शन अद्भुत रहा था,  सैमसन ने इस दौरान 42 की औसत और 188.05 के बेमिसाल स्ट्राइक रेट से 378 रन बनाए थे।लेकिन एशिया कप में उपकप्तान शुभमन गिल को सलामी बल्लेबाज के तौर पर खिलाने के चलते उनको काफी नीचे बल्लेबाजी करनी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ कि वह अपना नैसर्गिक खेल नहीं खेल पाए और पूरे एशिया कप में सिर्फ 132 रन ही बना पाए। इसमें से ओमान के खिलाफ संजू सैमसन ने एक पचास जड़ा लेकिन इसका स्ट्राइक रेट प्रभावी नहीं था।

पूरुस्कार समारोह ने जब मयंती लैंगर ने इसके बार में प्रशन किया तो संजू सैमसन ने कहा कि भारतीय जर्सी के लिए मैं 9 नंबर पर भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं। उनके टी20 के करीब 43 फ़ीसदी रन पिछली 15 पारियों में ही आए हैं और टी20 के सभी शतक भी इसी दौरान आए हैं। सैमसन के इन तीन शतकों में दो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के घर में आए थे जबकि एक बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में आया था। सैमसन के लिए आईपीएल 2025 मिला जुला रहा था, चोट से परेशान सैमसन ने इस सीजन राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के लिए नौ ही मुकाबले खेले थे जिसमें एक अर्धशतक के साथ उन्होंने 285 रन बनाए थे। सैमसन टी20में न सिर्फ एक विकेटकीपर हैं बल्कि सलामी बल्लेबाज की भूमिका बेहतरीन अंदाज में अदा करते हैं।

