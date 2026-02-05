rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अस्पताल में भर्ती हुए सरफराज खान, मुंबई के रणजी क्वार्टर फाइनल से बाहर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sarfaraz Khan

WD Sports Desk

, गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (15:11 IST)
कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले मुंबई को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मध्य क्रम बल्लेबाज सरफराज खान बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती हो गए और वह अहम नॉकआउट मैच नहीं खेल पाएंगे।

सरफराज को बुधवार को तेज बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीम सूत्रों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है लेकिन ठीक होने में कुछ दिन लगने की उम्मीद है, जिससे क्वार्टर फाइनल के लिए उनके उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम है।

28 साल के सरफराज इस रणजी सीजन में मुंबई के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खूब रन बनाए और बैटिंग लाइनअप को स्थिरता दी। उनकी गैरमौजूदगी से कर्नाटक की मजबूत टीम के खिलाफ मुंबई की बैटिंग कमजोर होने की उम्मीद है।
मुंबई का क्वार्टर फाइनल शुक्रवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कर्नाटक से होना है। टीम मैनेजमेंट ने अभी तक किसी रिप्लेसमेंट का नाम नहीं बताया है, हालांकि टीम में लौटने वाले सीनियर खिलाड़ियों से अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद है। कर्नाटक, जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, मुंबई की हार का फ़ायदा उठाना चाहेगा क्योंकि दोनों टीमें सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

PCB की जेब में हो सकता है बड़ा छेद! IND vs PAK मैच ना खेलने पर अरबों का कानूनी खतरा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels