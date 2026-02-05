अस्पताल में भर्ती हुए सरफराज खान, मुंबई के रणजी क्वार्टर फाइनल से बाहर

मुंबई का क्वार्टर फाइनल शुक्रवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कर्नाटक से होना है। टीम मैनेजमेंट ने अभी तक किसी रिप्लेसमेंट का नाम नहीं बताया है, हालांकि टीम में लौटने वाले सीनियर खिलाड़ियों से अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद है। कर्नाटक, जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, मुंबई की हार का फ़ायदा उठाना चाहेगा क्योंकि दोनों टीमें सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं।
Huge blow for Mumbai— Khel Cricket (@Khelnowcricket) February 5, 2026
Sarfaraz Khan has been hospitalized due to a viral fever and is doubtful for the Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal Match against Karnataka #Cricket #RanjiTrophy pic.twitter.com/MCQhBjckar