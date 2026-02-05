अस्पताल में भर्ती हुए सरफराज खान, मुंबई के रणजी क्वार्टर फाइनल से बाहर

कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से पहले मुंबई को बड़ा झटका लगा, क्योंकि मध्य क्रम बल्लेबाज सरफराज खान बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती हो गए और वह अहम नॉकआउट मैच नहीं खेल पाएंगे।





सरफराज को बुधवार को तेज बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीम सूत्रों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है लेकिन ठीक होने में कुछ दिन लगने की उम्मीद है, जिससे क्वार्टर फाइनल के लिए उनके उपलब्ध होने की संभावना बहुत कम है।







Sarfaraz Khan has been hospitalized due to a viral fever and is doubtful for the Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal Match against Karnataka #Cricket #RanjiTrophy pic.twitter.com/MCQhBjckar — Khel Cricket (@Khelnowcricket) February 5, 2026 मुंबई का क्वार्टर फाइनल शुक्रवार को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कर्नाटक से होना है। टीम मैनेजमेंट ने अभी तक किसी रिप्लेसमेंट का नाम नहीं बताया है, हालांकि टीम में लौटने वाले सीनियर खिलाड़ियों से अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद है। कर्नाटक, जिसमें कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, मुंबई की हार का फ़ायदा उठाना चाहेगा क्योंकि दोनों टीमें सेमीफ़ाइनल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं।

28 साल के सरफराज इस रणजी सीजन में मुंबई के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक रहे हैं, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में खूब रन बनाए और बैटिंग लाइनअप को स्थिरता दी। उनकी गैरमौजूदगी से कर्नाटक की मजबूत टीम के खिलाफ मुंबई की बैटिंग कमजोर होने की उम्मीद है।