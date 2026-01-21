बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम भारत नहीं आई तो स्कॉटलैंड खेलेगी T20I विश्वकप

ICC ने BCB से बंगलादेश सरकार को यह बताने के लिए कहा है कि अगर बंगलादेश 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैच खेलने के लिए भारत जाने से इनकार करता रहता है, तो टूर्नामेंट में उसकी जगह किसी दूसरी टीम को ले लिया जाएगा। इस फैसले के बाद वोटिंग हुई, जिसमें आईसीसी बोर्ड के ज़्यादातर सदस्य रिप्लेसमेंट के पक्ष में थे।





बीसीबी को भारत में खेलने के अपने रुख पर आईसीसी को जवाब देने के लिए एक और दिन दिया गया है।

अगर ऐसा होता है, तो वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में बंगलादेश की जगह स्कॉटलैंड को मिल सकती है। स्कॉटलैंड 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि वह यूरोपियन क्वालिफायर में नीदरलैंड्स, इटली और जर्सी से पीछे रह गया था।

