11 दिनों बाद वेस्टइंडीज से टेस्ट, इस हफ्ते घोषित हो सकती है सबसे युवा टीम

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिये 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनने अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति की इस सप्ताह वर्चुअल बैठक होगी तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इंग्लैंड में औसत प्रदर्शन के बावजूद क्या करूण नायर को मौका मिलेगा।बैठक बुधवार या बृहस्पतिवार को आनलाइन होगी। यह भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट का दूसरा या तीसरा दिन भी होगा।







- Devdutt Padikkal and Nitish Kumar Reddy to be considered for the West Indies Test series. (Espncricinfo). pic.twitter.com/TS5xeEdIty — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 22, 2025 इंग्लैंड के खिलाफ ओवल पर आखिरी टेस्ट में अर्धशतक जमाने वाले करूण ने सभी पारियों में अच्छी शुरूआत की। वह खराब फॉर्म में नहीं थे लेकिन ज्यादा रन नहीं बना सके। इसके बाद उनकी ऊंगली में चोट लग गई और वह दलीप ट्रॉफी नहीं खेल सके। भारत ए टीम के चयन के समय ही उन्हें फिट घोषित किया गया।



अंतिम एकादश में चयन के लिये करूण के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी नीतिश रेड्डी होंगे जो अब फिट हैं और भारत ए टीम में भी हैं। पहले मैच में उन्हें अंतिम एकादश में नहीं चुना गया लेकिन दूसरे मैच में खेल सकते हैं।भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट दो से छह अक्टूबर तक अहमदाबाद में खेला जायेगा जबकि दूसरा टेस्ट दिल्ली में 10 से 14 अक्टूबर को होगा।

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, बी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल का चयन तय है जबकि ध्रुव जुरेल विकेटकीपर होंगे क्योंकि ऋषभ पंत अभी तक फिट नहीं हुए हैं।





अब देखना यह है कि भारत अतिरिक्त बल्लेबाज को उतारता है या रेड्डी की तरह बल्लेबाजी हरफनमौला को।

सभी के फिट होने पर तीन विशेषज्ञ स्पिनर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर होंगे। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज का खेलना तय है जबकि जसप्रीत बुमराह को ब्रेक दिया जा सकता है।





चयन समिति के प्रमुख अगरकर इस समय दुबई में हैं और कप्तान गिल तथा कोच गौतम गंभीर से बातचीत के लिये रूक गए हैं।अतिरिक्त बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पड्डिकल के नाम पर विचार किया जा सकता है। पहले ए टेस्ट में नाकाम रहे श्रेयस अय्यर को दूसरे मैच में रन बनाने होंगे। वह भी अगर वह खेलते हैं तो।(भाषा)



