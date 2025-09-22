Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






11 दिनों बाद वेस्टइंडीज से टेस्ट, इस हफ्ते घोषित हो सकती है सबसे युवा टीम

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के लिये करूण, रेड्डी या देवदत्त में से कौन होगा भारतीय टीम में

Advertiesment
हमें फॉलो करें Young Test Team

WD Sports Desk

, सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (19:20 IST)
वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिये 15 सदस्यीय भारतीय टीम चुनने अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति की इस सप्ताह वर्चुअल बैठक होगी तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इंग्लैंड में औसत प्रदर्शन के बावजूद क्या करूण नायर को मौका मिलेगा।बैठक बुधवार या बृहस्पतिवार को आनलाइन होगी। यह भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे अनौपचारिक टेस्ट का दूसरा या तीसरा दिन भी होगा।

अंतिम एकादश में चयन के लिये करूण के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी नीतिश रेड्डी होंगे जो अब फिट हैं और भारत ए टीम में भी हैं। पहले मैच में उन्हें अंतिम एकादश में नहीं चुना गया लेकिन दूसरे मैच में खेल सकते हैं।भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट दो से छह अक्टूबर तक अहमदाबाद में खेला जायेगा जबकि दूसरा टेस्ट दिल्ली में 10 से 14 अक्टूबर को होगा।
इंग्लैंड के खिलाफ ओवल पर आखिरी टेस्ट में अर्धशतक जमाने वाले करूण ने सभी पारियों में अच्छी शुरूआत की। वह खराब फॉर्म में नहीं थे लेकिन ज्यादा रन नहीं बना सके। इसके बाद उनकी ऊंगली में चोट लग गई और वह दलीप ट्रॉफी नहीं खेल सके। भारत ए टीम के चयन के समय ही उन्हें फिट घोषित किया गया।

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, बी साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल का चयन तय है जबकि ध्रुव जुरेल विकेटकीपर होंगे क्योंकि ऋषभ पंत अभी तक फिट नहीं हुए हैं।
webdunia

अब देखना यह है कि भारत अतिरिक्त बल्लेबाज को उतारता है या रेड्डी की तरह बल्लेबाजी हरफनमौला को।
सभी के फिट होने पर तीन विशेषज्ञ स्पिनर रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर होंगे। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज का खेलना तय है जबकि जसप्रीत बुमराह को ब्रेक दिया जा सकता है।

चयन समिति के प्रमुख अगरकर इस समय दुबई में हैं और कप्तान गिल तथा कोच गौतम गंभीर से बातचीत के लिये रूक गए हैं।अतिरिक्त बल्लेबाज के तौर पर देवदत्त पड्डिकल के नाम पर विचार किया जा सकता है। पहले ए टेस्ट में नाकाम रहे श्रेयस अय्यर को दूसरे मैच में रन बनाने होंगे। वह भी अगर वह खेलते हैं तो।(भाषा)


क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें


हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

स्कूल के दिनों से साथ खेले अभिषेक शुभमन ने पाक पर ट्वीट कर ली चुटकी

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels