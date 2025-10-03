एक Birthday Wish से खत्म हुआ शाकिब अल हसन का करियर, अब नहीं खेल सकेंगे बांग्लादेश के लिए

Hanuman Chalisa

WD Sports Desk

शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (16:05 IST)
खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को शाकिब के जन्मदिन संदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस मामले पर बीसीबी से बात करेंगे बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने घोषणा की है कि शाकिब अल हसन अब बांग्लादेश के लिए नहीं खेलेंगे। यह घोषणा इस क्रिकेटर द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके जन्मदिन की बधाई देने के बाद की गई है।


इसकी शुरुआत शाकिब द्वारा एक साधारण संदेश पोस्ट करने से हुई, जिस पर आसिफ ने जवाब दिया, हालांकि शाकिब का नाम नहीं लिया - "आप सभी ने एक व्यक्ति का पुनर्वास न करने के लिए मुझे बहुत गालियां दी हैं। लेकिन मैं सही था। अब बात यहीं खत्म।"ढाका स्थित चैनल 24 से बात करने से पहले, आसिफ़ ने कहा कि वह बीसीबी को शाकिब को दोबारा न चुनने का निर्देश देंगे और इस बारे में और भी संदेश सार्वजनिक रूप से सामने आए।उन्होंने कहा कि शाकिब "अवामी लीग की राजनीति में गहराई से शामिल" हैं।
webdunia

आसिफ ने कहा, "हम उन्हें बांग्लादेश का झंडा नहीं उठाने देंगे। मेरे लिए उन्हें बांग्लादेश की जर्सी पहनने की इजाजत देना संभव नहीं होगा। हो सकता है कि मैंने बीसीबी को पहले यह न बताया हो, लेकिन अब बीसीबी के लिए मेरा स्पष्ट निर्देश यही है कि शाकिब अल हसन फिर कभी बांग्लादेश के लिए नहीं खेल पाएंगे।"उन्होंने जितनी बार देश में प्रवेश करने और बांग्लादेश के लिए खेलने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि अवामी लीग ने उन्हें (2024 के आम चुनाव) के लिए जबरन नामांकन दिया था।

उन्होंने दावा किया कि वह राजनीति में शामिल नहीं हैं। वह अपने क्षेत्र (मगुरा) के लोगों के लिए काम करने के लिए सांसद बनना चाहते थे। हालांकि, सच्चाई यह है कि वह अवामी लीग की राजनीति में गहराई से शामिल हैं।"
शाकिब ने दावा किया कि उन्होंने हसीना को शुभकामनाएं दी थीं क्योंकि वे एक-दूसरे को राजनीति में आने से पहले से जानते थे और इस पोस्ट का उद्देश्य किसी को भड़काना नहीं था।

उन्होंने कहा, "वह (हसीना) हमेशा से क्रिकेट को गंभीरता से लेती रही हैं - हैं ना? वह क्रिकेट से गहराई से जुड़ी हुई थीं। राजनीति से पहले भी,क्रिकेट के जरिए ही हमारा रिश्ता था। मैं इसी नजरिए से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। कोई और मकसद नहीं था या किसी को भड़काने की कोशिश नहीं थी।"

शाकिब पिछले साल जनवरी से अगस्त तक अवामी लीग के सांसद थे, उसके बाद छात्रों के नेतृत्व वाली क्रांति में सरकार गिर गई थी। हसीना 5 अगस्त को भारत भाग गईं, जबकि शाकिब तब से अब तक घर नहीं लौटे हैं। उन्होंने पिछले साल पाकिस्तान और भारत के ख़िलाफ टेस्ट मैच खेले थे, लेकिन पिछले 12 महीनों में उन्हें राष्ट्रीय टीम में नहीं चुना गया है, जबकि वह अन्य जगहों पर फ्रेंचाइजी लीग में खेलते रहे हैं।

