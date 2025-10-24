chhat puja

लंबे समय से टेस्ट टीम से बाहर चल रहे सरफराज खान को मिला शार्दुल का समर्थन

, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (18:26 IST)
मुंबई के कप्तान शारदुल ठाकुर ने शुक्रवार को यहां कहा कि सरफराज खान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए भारत ए के दौरे या श्रृंखला की जरूरत नहीं है क्योंकि मध्यक्रम का यह बल्लेबाज घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर भारतीय टेस्ट टीम में वापसी कर सकता है।भारत के लिए 2023-24 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में पदार्पण करने वाले सरफराज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट टीम का हिस्सा थे लेकिन उसके बाद से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है।

भारत के लिए छह टेस्ट खेल चुके 28 वर्षीय सरफराज को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की श्रृंखला के लिए नजरअंदाज किया गया है।सरफराज ने अपना पिछला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में खेला था।

भारतीय हरफनमौला और मुंबई के कप्तान शारदुल ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ घरेलू मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘‘आजकल भारत ए टीम में ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाता है जिन्हें वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहते हैं। सरफराज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए भारत ए के मैच की जरूरत नहीं है। अगर वह फिर से रन बनाने लगे, तो वह सीधे टेस्ट टीम में शामिल हो सकते हैं।’’

मुंबई के रणजी सत्र के शुरुआती मैच में जम्मू कश्मीर के खिलाफ अच्छी शुरुआत को भुनाने में नाकाम रहे सरफराज़ का शारदुल ने बचाव करते हुए कहा, ‘‘वह चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले, उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफी में चोटिल होने से पहले दो-तीन शतक लगाए थे।’’

मुंबई ने इस मुकाबले में पहली बार जम्मू कश्मीर पर जीत दर्ज की।ग्रुप डी के अन्य मैचों में जम्मू कश्मीर के सामने राजस्थान, दिल्ली के सामने हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी के सामने हैदराबाद की चुनौती होगी।

