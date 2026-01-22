Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






गौतम का काम प्रधानमंंत्री के बाद सबसे गंभीर, शशि थरूर ने की तारीफ

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shashi Tharoor

WD Sports Desk

, गुरुवार, 22 जनवरी 2026 (12:11 IST)
कॉंग्रेस के नेता शशि थरुर ने गौतम गंभीर से नागपुर टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नागपुर में मेरे दोस्त गंभीर के साथ बातचीत कर मजा आया।

उन्होंने ट्वीट में यह लिखा कि गौतम गंभीर के पास प्रधानमंत्री के बाद सबसे मुश्किल काम मिला है। उन्हें हर रोज उलाहनाएं सहनी पड़ती है लेकिन इसके बाद भी वह शांत रहते हैं। उनकी अगुवाई के लिए तारीफ के कुछ शब्द बनते हैं। 

इस पर जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने  शशि थरूर को धन्यवाद देके हुए ट्वीट किया कि जब तस्वीर साफ होगी तब सबको समझ आ जाएगा कि एक कोच के पास असीमित शक्तियां नहीं होती है। तब तक मैं अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा दिखा मिलूंगा जो सर्वश्रेष्ठ है।
संभवत उनका इशारा विराट कोहली  और रोहित शर्मा के फैंस की तरफ था जो हमेशा उनको दो स्टार खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा मानते हैं।

गौरतलब है कि गौतम गंभीर सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नहीं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं और शशि थरुर जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं वह भविष्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो सकते हैं।



हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत ने न्यूजीलैंड को पहले T-20I अंतरराष्ट्रीय में 48 रनों से हराया

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels