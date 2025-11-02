Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शेफाली वर्मा का सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर विश्वकप फाइनल में आया पर चूकी शतक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shefali Verma

WD Sports Desk

, रविवार, 2 नवंबर 2025 (18:54 IST)
INDvsSA चोटिल प्रतिका रावल की जगह खेलने वाली शेफाली वर्मा ने अपना एकदिवसीय करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया। हालांकि शेफाली वर्मा अपना शतक पूरा नहीं कर सकी लेकिन 78 गेंदो में 87 रनों की पारी से उन्होंने अपने एकदिवसीय करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। 

62 रन पर बॉश ने लुईस की गेंद पर उनका एक आसान कैच छोड़ा था लेकिन वह इसे शतक में तब्दील नहीं कर सकी। साल 2022 के बाद शेफाली वर्मा ने एकदिवसीय अर्धशतक बनाया। उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ इस फाइनल में शतकीय साझेदारी भी की। उन्होंने इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए।

दोनों टीमें इस प्रकार है:-

भारत महिला एकादश:- शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।

दक्षिण अफ्रीका महिला एकादश :- लॉरा वुल्फार्ट (कप्तान), तेजमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लूस, मारिजान कप्प, सिनालो जाफ्टा, एनेरी डर्कसन, क्लोई ट्राईऑन, नडीन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वॉशिंगटन सुंदर की आतिशी पारी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराई भारत की वापसी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels