टीम से बाहर रहे श्रेयस अय्यर अचानक बने भारतीय T20I के कप्तान

Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 (14:24 IST)
Updated Date: Sat, 06 Jun 2026 (14:29 IST)
श्रेयस अय्यर भारतीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के नए कप्तान बन गए हैं। लंबे समय से बाहर रहे श्रेयस अय्यर को ना केवल टीम में जगह दी गई है बल्कि आयरलैंड दौरा और इंग्लैंड दौरे पर टी-20 टीम की कप्तानी भी थमाई गई है। श्रेयस अय्यर ने अपना आखिरी T-20I मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्वकप 2023 के बाद घरेलू टी-20 सीरीज में खेला था।
भारत के ब्रिटेन के दौरे में 26 और 28 जून को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ एक जुलाई से शुरू होने वाले पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेलेगा।एशियाई खेल सितंबर-अक्टूबर में आइची-नागोया में होंगे और निर्धारित समय सीमा को देखते हुए टीम की घोषणा समय से पहले की जा रही है।
31 वर्षीय अय्यर टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्हें बल्लेबाजी क्रम में सूर्यकुमार की जगह चौथे नंबर पर उतारा जा सकता है।अय्यर को आईपीएल में एक कप्तान और बल्लेबाज के रूप में शानदार प्रदर्शन करने का इनाम मिल रहा है। उनकी कप्तानी में तीन अलग-अलग फ्रेंचाइजी (दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स) आईपीएल फाइनल पहुंची और उन्होंने एक बार ट्रॉफी जीती है।
इसके अलावा कप्तान रहते हुए उनकी बल्लेबाजी फॉर्म में कोई गिरावट नहीं आई है। उनकी एकमात्र कमी इस साल आईपीएल के दूसरे भाग में पंजाब किंग्स के खराब प्रदर्शन में देखने को मिली है, जबकि शुरुआत में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था।वहीं मुंबई इंडियन्स के मध्यक्रम बल्लेबाज को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।
आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टी-20 टीमश्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी।
इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टी -20 टीमश्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, ईशान किशन, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव और वैभव सूर्यवंशी।
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