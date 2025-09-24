BCCI से फिर लिया श्रेयस अय्यर ने पंगा, वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेलेंगे टेस्ट सीरीज

मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को सूचित किया है कि पीठ में जकड़न के कारण वह इस समय लाल गेंद के क्रिकेट में होने वाली कड़ी मेहनत का सामना नहीं कर सकते और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट श्रृंखला के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं करने का अनुरोध किया है।







Shreyas Iyer on indefinite break from red ball cricket. He wrote the same to BCCI.



BCCI wanted Shreyas Iyer for West Indies series & made him captain for India A in order to prepare him for the same. But Shreyas Iyer has pulled himself from Australia A series and wants a… pic.twitter.com/BjMQjvpCy9 — Rajiv (@Rajiv1841) September 23, 2025 बीसीसीआई के एक सूत्र ने PTI (भाषा) को बताया, ‘‘उन्होंने भारत ए टीम प्रबंधन को सूचित किया कि वह निजी कारणों से मुंबई गए हैं जबकि उन्होंने चयन समिति के अध्यक्ष को सूचित किया है कि उनकी पीठ फिलहाल प्रथम श्रेणी और टेस्ट क्रिकेट की कड़ी मेहनत का सामना करने की स्थिति में नहीं है।’’दरअसल श्रेयस ने अगरकर को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से आग्रह किया है।



इससे पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंचाने वाले श्रेयस का 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी सत्र में खेलना संदिग्ध हो गया है।पीटीआई को पता चला है कि श्रेयस अब अपनी पीठ की आगे की जांच और उबरने की प्रक्रिया के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे।गौरतलब है कि श्रेयस अतीत में भी पीठ की समस्या से जूझते रहे हैं।



