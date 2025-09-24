Navratri

BCCI से फिर लिया श्रेयस अय्यर ने पंगा, वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेलेंगे टेस्ट सीरीज

श्रेयस अय्यर ने लाल गेंद के क्रिकेट से ब्रेक लिया, BCCI को पीठ दर्द की जानकारी दी

WD Sports Desk

, बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (16:45 IST)
मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर को सूचित किया है कि पीठ में जकड़न के कारण वह इस समय लाल गेंद के क्रिकेट में होने वाली कड़ी मेहनत का सामना नहीं कर सकते और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी घरेलू टेस्ट श्रृंखला के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं करने का अनुरोध किया है।

श्रेयस ने लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ चल रहे भारत ए के दूसरे चार दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट से नाम वापस ले लिया था और अब पता चला है कि उन्होंने लाल गेंद के क्रिकेट से अस्थायी ब्रेक ले लिया है।उन्हें भारत ए का कप्तान बनाया गया था और उनकी अनुपस्थिति में ध्रुव जुरेल ने यह पद संभाला।
बीसीसीआई के एक सूत्र ने PTI (भाषा) को बताया, ‘‘उन्होंने भारत ए टीम प्रबंधन को सूचित किया कि वह निजी कारणों से मुंबई गए हैं जबकि उन्होंने चयन समिति के अध्यक्ष को सूचित किया है कि उनकी पीठ फिलहाल प्रथम श्रेणी और टेस्ट क्रिकेट की कड़ी मेहनत का सामना करने की स्थिति में नहीं है।’’दरअसल श्रेयस ने अगरकर को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से आग्रह किया है।

इससे पंजाब किंग्स को आईपीएल 2025 के फाइनल तक पहुंचाने वाले श्रेयस का 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे रणजी ट्रॉफी सत्र में खेलना संदिग्ध हो गया है।पीटीआई को पता चला है कि श्रेयस अब अपनी पीठ की आगे की जांच और उबरने की प्रक्रिया के लिए बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे।गौरतलब है कि श्रेयस अतीत में भी पीठ की समस्या से जूझते रहे हैं।

