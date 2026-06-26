T20I कप्तानी डेब्यू पर टॉस जीतकर श्रेयस ने आयरलैंड के खिलाफ चुनी गेंदबाजी

Publish Date: Fri, 26 Jun 2026 (17:46 IST)
Updated Date: Fri, 26 Jun 2026 (18:14 IST)
टी-20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण पर श्रेयस अय्यर ने बेलफास्ट में मेजबान टीम आयरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 15वें कप्तान बने श्रेयस अय्यर ने कहा कि मौसम के मुताबिक किसी भी टीम का गेंदबाजी करना ज्यादा मुफीद होता।
भारत के अंतिम एकादश में कोई भी खिलाड़ी पदार्पण नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि वैभव सूर्यवंशी को अभी अपने डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वहीं आयलैंड भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कप्तान टकर ने कहा कि वह भी गेंदबाजी ही चुनते। आयरलैंड की ओर से भारतीय मूल के खिलाड़ी जय मुंडा टी-20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करेंगे।
भारत: 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा
आयरलैंड: 1 टिम टेक्टर, 2 रॉस ऐडेर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लोर्कान टकर (कप्तान), 5 बेन कैलिट्ज़, 6 गैरेथ डेलेनी, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 लियम मक्कार्थी, 9 मैथ्यू हम्फ़्रीज़, 10 जय मूंद्रा, 11 मैट होलार्ड
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