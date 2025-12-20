Dharma Sangrah

T-20I विश्वकप से बाहर शुभमन गिल, अक्षर को मिली उपकप्तानी, देखें पूरी टीम

WD Sports Desk

, शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (14:39 IST)
T-20I विश्वकप की टीम से उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि शुभमन गिल ना केवल बार बार चोटिल हो रहे थे बल्कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर उनका फॉर्म भी खासा खराब चल रहा था।

लखनऊ में नेट सत्र के दौरान गिल के पैर की उंगली में चोट लग गई थी जिसके बाद सैमसन ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वापसी करते हुए श्रृंखला के पांचवें और अंतिम महत्वपूर्ण मैच में 22 गेंद में 37 रन बनाए। और यह सब न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला और टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा से एक दिन पहले हुआ।

हालांकि सूर्यकुमार यादव ने भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 गेंदो में 4 रनों की पारी खेली। लेकिन वह ही टीम की अगुवाई अगले टी-20 विश्वकप में करेंगे। संजू सैमसन को कल खेली गई पारी के आधार पर सलामी बल्लेबाज और कीपर की भूमिका मिली है। एशिया कप के बाद कोई भी अर्धशतकीय साझेदारी ना करने वाले अभिषेक शर्मा उनके साथी रहेंगे जिनकी स्ट्राइक रेट की समस्या फिलहाल नहीं है।

मध्यक्रम में भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके तिलक वर्मा तीसरे या चौथे नंबर पर कहीं भी खेल सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या और उनके समान कार्य करने वाले शिवम दुबे को दल में स्थान दिया गया है।

हैरानी की बात यह है कि अक्षर पटेल को उनकी उपकप्तानी वापस मिल गई है। टी-20 टीम से बाहर चल रहे रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। उन पर टीम को मैच खत्म करने का भरोसा है।

तेज गेंदबाजी विभाग में पुराने नाम पर भरोसा दिखाया गया है। 100-100 विकेट ले चुके अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह टीम के अगुआ होंगे। वहीं हर्षित राणा इस विभाग के युवा सदस्य होंगे।

स्पिन विभाग में कोई बदलाव नहीं है, नंबर एक गेंदबाज वरूण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताने वाले ईशान किशन की टीम में वापसी हुई है। वह टीम के दूसरे कीपर विकल्प होंगे, ऐसे में जितेश शर्मा को मौका नहीं मिला है।

यह टीम ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलने उतरेगी।
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।

