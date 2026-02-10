rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शुभमन गिल और रविंद्र जड़ेजा A Grade में कैसे? भारतीय फैंस ने उठाए सवाल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shubhman Gill

WD Sports Desk

, मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (13:50 IST)
टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल जिनका हालिया फॉर्म सही नहीं रहा और रविंद्र जड़ेजा जो इन दोनों प्रारुप में टीम इंडिया के लिए कुछ खास नहीं कर पाए उनको भारतीय क्रिकेट टीम ने ग्रेड ए में रखकर भारतीय क्रिकेट फैंस को नाराज कर दिया है।

फैंस ने सवाल उठाया है कि जब दोनों का ही फॉर्म दोनों प्रारुप में ठीक नहीं है तो ऐसी मेहरबानी क्यों हुई।फैंस इस बात से भी नाराज है कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारुप में धुंआधार प्रदर्शन करने वाले ईशान किशन को भी केंद्रीय अनुबंध में मौका नहीं मिला है।

ए प्लस श्रेणी खत्म करने के बाद नई सूची में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ए में और 11 खिलाड़ियों को बी में जबकि 16 खिलाड़ियों को श्रेणी सी में रखा गया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा श्रेणी बी में हो गए हैं।
इसके अलावा क्रिकेट कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सवाल उठाया कि अक्षर पटेल जो कि टी-20 विश्वकप में भारत के उप कप्तान हैं। उनको सी श्रेणी में रखने का क्या अर्थ है जो हर प्रारुप में भारत के लिए खेलने के लिए उपलब्ध है।



हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दक्षिण अफ्रीका से हारी तो बाहर हो जाएगी अफगानिस्तान, कल होगा फैसला

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels