rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अहमदाबाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय से बाहर शुभमन गिल, फॉर्म पाने का आखिरी अवसर गया

Advertiesment
हमें फॉलो करें Shubhman Gill

WD Sports Desk

, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (12:48 IST)
भारतीय टी-20 टीम के उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को पैर में लगी चोट के कारण बुधवार को होने वाले चौथे और सीरीज के पांचवें टी-20 मैच के लिए आराम दिया गया है।गौरतलब है कि शुभमन गिल आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं और अहमदाबाद में वह इस प्रारुप में एक शतक भी जड़ जुके हैं। खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल अपने पसंदीदा मैदान पर रन बना सकते थे लेकिन यह मौका भी उनसे छिन गया है।

एक खेल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि शुभमन गिल के पैर में चोट लगी है और वह चौथे और पांचवे मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।सीरीज में गिल का प्रदर्शन खराब रहा है। उन्होंने शुरुआती दो मैच में चार और शून्य रन बनाए। इसके बाद धर्मशाला में तीसरे मैच में 28 रन की पारी खेली लेकिन वहां भी वह अपने रंग में नहीं दिखे।
वर्ष 2025 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करते हुए शुभमन गिल का प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं रहा है। उन्होंने इस साल जो 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले उनमें 212 गेंद पर 135 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 2291 रन बनाए हैं जिसमें सिर्फ चार छक्के शामिल है। 36 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 28 की औसत से 869 रन बनाने वाले गिल के लिए अब न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला आईसीसी प्रतियोगिता से पहले अच्छी तैयारी करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

INDvsSA मैच लखनऊ के कोहरे के कारण हुआ रद्द, BCCI की हुई किरकिरी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels