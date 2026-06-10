अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया शतक शुभमन गिल को पहुंचा गया टॉप 10 रैंक में

इस टेस्ट में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी और 300 रनों से हराया था। भारत ने सिर्फ एक बार बल्लेबाजी की थी और शुभमन गिल टॉप स्कोरर रहे थे।टेस्ट के पहले दिन गिल ने गिल ने 143 गेंदों की नाबाद शतकीय पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया। कप्तान शुभमन गिल हालांकि 126 रनों की पारी खेल पवैलियन लौट गए। शुभमन गिल ने 177 गेंदों में 15 चौके और एक छक्का लगाते हुए 126 रनों की पारी खेली।
A shake-up at the top of the Test batting rankings!— Sportskeeda (@Sportskeeda) June 10, 2026
Harry Brook climbs to No. 1, Joe Root slips to No. 3, while Shubman Gill continues his rise, moving up two places to break into the top 10 at No. 8. #ICCRankings #TestCricket #Sportskeeda pic.twitter.com/9eN0N9TngB