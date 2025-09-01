ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






टीम इंडिया फिट, एशिया कप जीतने का पूरा प्लान रेडी, रोहित भी कर रहे हैं खास तैयारी

Advertiesment
हमें फॉलो करें India Cricket Team

WD Sports Desk

, सोमवार, 1 सितम्बर 2025 (11:01 IST)
Asia Cup 2025 : भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल और एकदिवसीय कप्तान रोहित शर्मा सहित भारतीय क्रिकेटरों ने यहां बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित सत्र पूर्व फिटनेस परीक्षण पास कर लिया। गिल और उनके साथी जसप्रीत बुमराह तथा जितेश शर्मा भी फिटनेस मानकों पर खरे उतरे हैं।
 
पंजाब के इस 25 वर्षीय बल्लेबाज को इस टी20 टूर्नामेंट के लिए भारत का उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम नौ सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप के लिए जल्द ही दुबई रवाना होगी।
 
गिल के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य हो गया था क्योंकि उन्हें बुखार के कारण दलीप ट्रॉफी से हटना पड़ा था जहां उन्हें उत्तर क्षेत्र का कप्तान बनाया गया था और वे पिछले कुछ दिनों से अपने गृहनगर में आराम कर रहे थे।

पीटीआई को पता चला है कि जिन अन्य खिलाड़ियों ने बिना किसी समस्या के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परीक्षण पास किया उनमें मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर और शारदुल ठाकुर शामिल हैं।
 
अब मानक यो-यो परीक्षण के अलावा फिटनेस परीक्षण के दौरान हड्डियों के घनत्व की जांच के लिए एक सरलीकृत विधि डीएक्सए स्कैन भी किया गया।
 
जायसवाल और वाशिंगटन दोनों महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए स्टैंडबाई सूची में हैं जबकि शारदुल चार सितंबर से मध्य क्षेत्र के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में पश्चिम क्षेत्र की कप्तानी करने के लिए शहर में ही रहेंगे।
 
टेस्ट और टी20 प्रारूपों से संन्यास लेने के बाद रोहित के पास तत्काल कोई कार्यभार नहीं है लेकिन यह सीनियर बल्लेबाज नवंबर में एकदिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकता है और उससे पहले वह 30 सितंबर, तीन और पांच अक्टूबर को कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के लिए तीन एकदिवसीय मैच भी खेल सकते हैं।
 
इसकी पुष्टि अभी बाकी है लेकिन रोहित के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के लिए कुछ और दिन शहर में ही रहने की संभावना है।
 
एशिया कप टीम के अन्य सदस्य जैसे अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और रियान पराग (स्टैंडबाय) अपनी-अपनी क्षेत्रीय टीमों के लिए दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में खेल चुके हैं और अब उनके लिए अलग से फिटनेस टेस्ट नहीं होगा।
 
स्टैंडबाई खिलाड़ियों में शामिल विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल कमर में दर्द के कारण दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे और मध्य क्षेत्र का यह कप्तान अब भी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। (भाषा)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Ashes 1946-47 में डॉन ब्रैडमैन की पहनी हुई बैगी ग्रीन कैप 25 लाख रूपये में बिकी

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels