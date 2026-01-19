इंदौर हार के बाद रोहित की फॉर्म पर बहस तेज, कप्तान गिल का बयान बना गेम-चेंजर

India vs New Zealand ODI Series : इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों 41 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत तीन मैचों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवा बैठा। यह पहली बार था जब न्यूजीलैंड ने भारत की धरती पर कोई वनडे सीरीज अपने नाम की। सीरीज के बाद सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के प्रदर्शन को लेकर हुई, लेकिन टीम के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) मजबूती से उनके समर्थन में खड़े नजर आए।

सीरीज के दौरान रोहित शर्मा बड़ी पारियां नहीं खेल पाए, जिसके चलते उनकी आलोचना भी हुई। हालांकि मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान शुभमन गिल ने साफ कहा कि रोहित की फॉर्म को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गिल के मुताबिक रोहित सही लय में हैं और उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था।

शुभमन गिल ने कहा, “एक बल्लेबाज हमेशा चाहता है कि वह अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदले, लेकिन ऐसा हर मैच में संभव नहीं होता। रोहित भाई ने इस सीरीज में भी अच्छी शुरुआत की, लेकिन हर बार 20–30 रन को शतक में बदल पाना आसान नहीं होता।”



Shubman Gill said, “Rohit Sharma has been in terrific form, even right through from the Australia series, even in the South Africa series. You won’t always be able to convert the starts that you get. He got some starts in the first couple of ODIs”. pic.twitter.com/P0pyB6OWsO — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 19, 2026

तीसरे वनडे मैच में भारत को 338 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला था। इस मुकाबले में रोहित शर्मा सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। पूरी सीरीज में उन्होंने तीन पारियों में कुल 61 रन बनाए और कोई अर्द्धशतक नहीं लगा सके। इसके बावजूद कप्तान गिल का मानना है कि एक खराब सीरीज किसी खिलाड़ी की काबिलियत तय नहीं करती।

न्यूजीलैंड की ओर से डैरिल मिचेल (Daryl Mitchell) और ग्लेन फिलिप्स (Glenn Philips) ने शानदार शतक जमाए। मिचेल ने 137 रन बनाए, जबकि फिलिप्स ने 106 रनों की तेज पारी खेली। आखिरी ओवरों में माइकल ब्रेसवेल के योगदान से कीवी टीम 337 रन तक पहुंचने में सफल रही। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने तीन-तीन विकेट जरूर लिए, लेकिन रन रोकना मुश्किल साबित हुआ।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही, लेकिन विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा। कोहली ने 124 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उन्हें हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी से कुछ देर का साथ मिला, लेकिन बाकी बल्लेबाज टिक नहीं पाए और टीम 296 रन पर सिमट गई।

सीरीज हार के बाद जहां कई सवाल खड़े हुए, वहीं शुभमन गिल का बयान साफ संकेत देता है कि टीम मैनेजमेंट रोहित शर्मा पर पूरा भरोसा रखता है। गिल ने यह भी कहा कि बड़े खिलाड़ी अपने अनुभव से ही टीम को आगे ले जाते हैं और रोहित जैसे बल्लेबाज से आने वाले समय में बड़ा योगदान देखने को मिलेगा।