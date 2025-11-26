Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






साइमन हार्मर ने तोड़ा डेल स्टेन का रिकॉर्ड, बने भारत में सबसे सफल द. अफ्रीकी टेस्ट गेंदबाज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Simon Harmer

WD Sports Desk

, बुधवार, 26 नवंबर 2025 (16:05 IST)
मैन ऑफ द सीरीज साइमन हार्मर कोलकाता टेस्ट के मैन ऑफ द मैच थे। लेकिन गुवाहाटी में भी उनका जलवा कम नहीं हुआ। पहली पारी में 3 विकेट निकालने वाले साइमन हार्मर ने दूसरी पारी में 37 रन देकर 6 विकेट निकाले जो टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।पूरी सीरीज में उन्होंने 9 की औसत से 17 विकेट चटकाए।

ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और उन्होंने कहा कि वह यहां से सुखद यादें लेकर जाएंगे।उन्होंने कहा ‘‘जैसा कि मैंने पिछले टेस्ट में कहा था, यह एक लंबा सफ़र रहा है। मैं 10 साल बाद भारत में खेल रहा था और यह बिल्कुल एक अलग तरह का एहसास है। मैं यहां से सुखद यादें लेकर जाऊंगा। भारतीय टीम वास्तव में बहुत अच्छी है और उसे हराना बड़ी उपलब्धि है।’’

हार्मर ने भारत में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं, उन्होंने डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है। कोलकाता टेस्ट की दोनों पारियों में चार-चार सहित कुल आठ विकेट लेने वाले हार्मर अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने।
उन्होंने ना केवल 8 विकेट लिए बल्कि वह दोनों ही पारियों में बहुत किफायती साबित हुए। पहली पारी में उन्होंने 15.2 ओवर यानि कि 92 गेंदों में 30 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 14 ओवर यानि कि 86 गेंदों में 21 रन देकर  4 विकेट लिए। इस प्रदर्शन के बूते वह भारतीय जमीन पर सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट निकालने वाले दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर बन गए थे।

लेकिन दूसरे टेस्ट में तो उन्होंने 6 विकेट लेकर डेल स्टेन को ही पछाड़ दिया और कुल 29 टेस्ट विकेट भारतीय जमीन पर चटकाए।जबकि भारतीय जमीन पर यह उनका चौथा ही टेस्ट है।छत्तीस वर्ष के हार्मर 1000 प्रथम श्रेणी विकेट ले चुके हैं और भारत के हालात से अनभिज्ञ नहीं हैं। दस साल पहले साल 2014-15 के दौरे पर हाशिम अमला की कप्तानी में उन्होंने मोहाली और नागपुर में दो टेस्ट खेलकर चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा और रिधिमान साहा, रविंद्र जड़ेजा के विकेट लिये थे।उस दौरे पर भी वह 2 बार 2 पारियों में 4-4 विकेट चटका चुके थे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मैन ऑफ द मैच मार्को यानसन जिन्होंने 93 रन बनाने के बाद लिए 7 विकेट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels