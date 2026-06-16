टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में स्मृति मंधाना अकेली भारतीय

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना को टाइम पत्रिका की मंगलवार को जारी खेल क्षेत्र के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की 2026 की सूची में नामित किया गया है। 29 वर्षीय मंधाना इस साल की लाइन-अप में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय थीं।





मंधाना इस साल सूची में बास्केटबॉल के दिग्गज लेब्रोन जेम्स, फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट कप्तान टेम्बा बावुमा जैसे वैश्विक खेल आइकन के साथ खुद को विशिष्ट कंपनी में पाती हैं।





यह मान्यता मंधाना के करियर के एक और उल्लेखनीय चरण के बीच आई है। इस साल की शुरुआत में, वह पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए अग्रणी रन-स्कोरर बन गईं।2013 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद से, मंधाना ने 167 टी 20 में 4401 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं।





अपनी प्रोफ़ाइल में, टाइम ने कई मील के पत्थर पर प्रकाश डाला, जिन्होंने मंधाना की यात्रा को परिभाषित किया है। “मंधाना को टीम के सम्मान पर गर्व है जो वह भी अर्जित कर रही हैं। उन्होंने 2024 और 2026 महिला प्रीमियर लीग खिताब के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी की और वह थीं पिछले साल के आईसीसी महिला विश्व कप में भारत की जीत के लिए उप-कप्तान।





“2024 में, मंधाना ने एक महिला द्वारा सभी प्रारूपों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया फिर पिछले साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा – एक ऐसी उपलब्धि जिसने उन्हें 2025 की बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमेन का ताज पहनाया। 2025 महिला एकदिवसीय विश्व कप में, मंधाना नौ मैचों में 54.25 की औसत से 434 रन के साथ भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिसमें एक शतक और दो अर्द्धशतक शामिल थे।





टूर्नामेंट के किसी एक संस्करण में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाई गई यह संख्या सबसे अधिक है, जो मिताली राज के 2017 में बनाए गए 409 रनों के पिछले आंकड़े को पीछे छोड़ देती है। महिला क्रिकेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक मानी जाने वाली मंधाना आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार की दो बार विजेता भी हैं।







#CricketWithTOI | India vice-captain #SmritiMandhana has earned another prestigious honour after being named in #TIME magazine's list of the 100 Most #Influential People in #Sports 2026, emerging as the only Indian to feature among a star-studded global lineup.



For more details… pic.twitter.com/0gSCkxt5Pp — The Times Of India (@timesofindia) June 16, 2026 टाइम मैगजीन में मंधाना के बारे में कहा गया है, ‘‘मंधाना घरेलू एकदिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, वह तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं और 17 शतकों के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक शतक की संयुक्त रिकॉर्ड धारक हैं।’’



टाइम मैगजीन में मंधाना के बारे में कहा गया है, ‘‘मंधाना घरेलू एकदिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, वह तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं और 17 शतकों के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक शतक की संयुक्त रिकॉर्ड धारक हैं।’’

स्मृति मंधाना का निजी जीवन एकदिवसीय विश्वकप की जीत के बाद उतना बेहतर नहीं रहा। उनकी उनके प्रेमी पलाश मुछ्छल से सगाई टूट गई। हालांकि उन्होंने महिला टी-20 विश्वकप के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अकेले दम पर 68 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि उनकी पेशेवर जिंदगी में इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है।

