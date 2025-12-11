Dharma Sangrah

क्रिकेट है पहला प्यार, मंदिरा बेदी को स्मृति मंधाना का जवाब (Video)

WD Sports Desk

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (13:23 IST)
भारतीय महिला क्रिकेट की उपकप्तान ने एक बार फिर दोहराया है क्रिकेट ही उनका पहला प्यार रहेगा। नवंबर में वह एकदिवसीय विश्व विजेता टीम का हिस्सा बनी थी तो इस ही महीने के बीच में गायक पलाश मुछ्छल के साथ उनका रिश्ता टूट गया। अब दिसंबर में वह श्रीलंका के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में फिर उपकप्तानी करेंगी।

मंधाना ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट से ज्यादा मैं किसी चीज से प्यार करती हूं। भारतीय जर्सी पहनना ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आप अपनी सारी परेशानियां एक तरफ रख देते हैं और सिर्फ यही आपको जीवन पर ध्यान लगाने में मदद करता है। बचपन से ही बल्लेबाजी का पागलपन था। कोई समझ नहीं पाता था, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा था कि मुझे विश्व चैंपियन कहलाना है। ’’

भारतीय टीम की उप कप्तान ने कहा, ‘‘यह विश्व कप उन संघर्षों का पुरस्कार था जिनसे हम वर्षों से जूझते आए हैं। हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं 12 साल से ज्यादा समय से खेल रही हूं। कई बार चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती। हमने फाइनल से पहले इसे अपने दिमाग में देखा था और जब स्क्रीन पर इसे सच होते देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। यह अविश्वसनीय और बहुत खास पल था। ’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम सच में उनके लिए यह जीत दर्ज करना चाहते थे। उनकी आंखों में आंसू देखकर लगा कि पूरा महिला क्रिकेट जीत रहा है। यह लड़ाई उनकी भी जीत थी। ’’उन्होंने कहा, ‘‘हर पारी शून्य से शुरू होती है, चाहे पिछली पारी में आपने शतक ही क्यों न बनाया हो। और कभी अपने लिए मत खेलो, हम यही बात एक-दूसरे को याद दिलाते रहे। ’’

