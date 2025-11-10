सिराज, कुलदीप, आकाशदीप और प्रसिद्ध ने 1 दिन में पड़वा दिए 392 रन!

INDvsSA भारतीय तेज गेंदबाजी क्रम के अगुआ मोहम्मद सिराज कुलदीप यादव आकाशदीप और प्रसिद्ध ने एक ही दिन में 417 रन (चौथे दिन 392 रन) पड़वा कर दक्षिण अफ्रीका ए टीम को बैंगलूरू के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर एक एतिहासिक जीत दे दी। दक्षिण अफ्रीका ए टीम ने यह मैच 5 विकेटों से अपने नाम कर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।
यह दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि यह चारों गेंदबाज ही टेस्ट टीम का हिस्सा है। भारत ने दूसरी पारी में सात विकेट पर 382 रन बनाने के बाद पारी घोषित कर दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 417 रनों का लक्ष्य दिया था।
लेकिन भारत ए के गेंदबाजी क्रम जो लगभग भारत का ही गेंदबाजी क्रम होता है, उसने निराश किया। मोहम्मद सिराज किफायती रहे लेकिन 17 ओवर में वह सिर्फ 53 रन देकर 1 विकेट ले पाए। वहीं आकाशदीप 22 ओवरों में खासे महंगे साबित हुए और उन्होंने 106 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया। प्रसिद्ध कृष्णा को 15 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट मिले। वहीं कुलदीप यादव को 17 ओवर में 81 रन देकर भी कोई विकेट नहीं मिला। कुल मिलाकर इन शीर्ष गेंदबाजों को 4 विकेट मिले। हर्ष दुबे को पांचवा विकेट मिला।
417 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने कल के बिना कोई विकेट खोये 25 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरु किया। दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट 43वें ओवर में जॉर्डन हरमन के रूप में गिरा। जॉर्डन हरमन ने 123 गेंदों में 13 चौके और एक छक्का लगाते हुए 91 रनों की पारी खेली। उन्हें प्रसिद्ध कृष्ण ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये ज़ुबैर हम्जा ने लेसेगो सेनोक्वाने के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। 53वें ओवर में हर्ष दुबे ने लेसेगो सेनोक्वाने को पगबाधा आउट किया। लेसेगो सेनोक्वाने ने 174 गेंदों में 11 चौके लगाते हुए 77 रन बनाये।
ज़ुबैर हम्जा (77) के रूप में दक्षिण अफ्रीका तीसरा विकेट गिरा। उन्हें प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना शिकार बनाया। कप्तान मार्केस ऐकरमैन (24) को मोहम्मद सिराज ने आउट किया। 90वें ओवर में आकाश दीप ने टेम्बा बावुमा को आउटकर भारत को पांचवीं सफलता दिलाई। टेम्बा बावुमा ने 101 गेंदों में सात चौकों की मदद से 59 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका ने 98 ओवर में पांच विकेट पर 417 रन बनाकर मुकाबला पांच विकेट से जीत लिया।