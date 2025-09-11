T20I बना 5 ओवर का खेल, द.अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ 69 रन बनाकर जीता मैच
वर्षा बाधित मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 14 रनों से हराया
ENGvsSA एडन मारक्रम (28), डॉनोवन फरेरा (नाबाद 26) और डेवाल्ड ब्रेविस (23) के शानदार प्रदर्शन के बाद मार्को यानसन (दो विकेट) और कॉर्बिन बॉश (दो विकेट) के शानदार प्रदर्शन के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी-20 मुकाबले में इंग्लैंड को 14 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली हैं। डॉनोवन फरेरा को नाबाद 25 रनों की पारी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ से नवाजा गया।
सोफिया गार्डंस में बुधवार रात खेले गये मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वर्षा बाधित मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने एडन मारक्रम ने 14 गेंदों में (28), डॉनोवन फरेरा ने 11 गेंदों में (नाबाद 25) और डेवाल्ड ब्रेविस 10 गेंदों में (23) की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर 7.5 ओवर में पांच विकेट पर 97 रनों का स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड की ओर से ल्यूक वुड ने दो विकेट लिये। जेमी ओवर्टन, आदिल रशीद और सैम करन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। बारिश के कारण इंग्लैंड को डीएलएस के जरिए से पांच ओवर में 69 रन का लक्ष्य मिला।
69 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट (शून्य) का विकेट गंवा दिया। उन्होंने कगिसो रबाडा ने आउट किया। दूसरे ओवर में जेकब बेथेल (सात) को मार्को यानसन ने आउट किया। कप्तान हैरी ब्रूक (शून्य) और टॉम बैंटन (पांच) को कॉर्बिन बॉश ने आउट किया। चौथे ओवर में मार्को यानसन ने जॉस बटलर को आउटकर इंग्लैंड के मैच जीतने की उम्मीद को बड़ा झटका दिया।
बटलर ने 11 गेंदों में तीन छक्के और एक चौका लगाते हुए 25 रन बनाये। इंग्लैंड की टीम निर्धारित पांच ओवरों में पांच विकेट पर 54 रन ही बना सकी और मुकाबला 14 रनों से हार गई। सैम करन 10 रन और विल जैक्स एक रन बनाकर नाबाद रहे।दक्षिण अफ्रीका की ओर से मार्को यानसन और कॉर्बिन बॉश ने दो-दो विकेट लिये। कगिसो रबाडा ने एक बल्लेबाज को आउट किया।(एजेंसी)