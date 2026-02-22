Hanuman Chalisa

76 रनों से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराकर किया शर्मसार, रोका विजय रथ

WD Sports Desk

रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (22:41 IST)
INDvsSA दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत को 76 रनों से हराकर ना केवल इस विश्वकप बल्कि पिछले विश्वकप से चले आ रहे विजय रथ को रोक दिया। दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित 187 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम 18.5 ओवर में सिर्फ 111 रनों पर सिमट गई। 

आलम यह रहा कि भारत का कोई भी बल्लेबाज 50 के आंकड़े तक नहीं जा पाया। भारत पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट का कोई मैच 3 साल बाद हारा है। पिछली बार भारत को वनडे विश्वकप फाइनल में हार भी इस ही मैदान पर मिली थी। इस हार से दक्षिण अफ्रीका को 2024 में भारत के हाथों खिताबी हार का बदला तो नहीं पर सूकून जरूर मिला होगा।


179 रनों का लक्ष्य पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 51 रन के स्कोर तक अपने पांच विकेट गंवा दिये। इशान किशन (शून्य), तिलक वर्मा (एक), अभिषेक शर्मा (15), वॉशिंगटन सुंदर (11) और सूर्यकुमार यादव 18 रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पंड्या ने पारी को संभालने का प्रयास किया। 15वें ओवर में केशव महाराज ने हार्दिक पंड्या (18) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। इसी ओवर में उन्होंने रिंकू सिंह (शून्य) और अर्शदीप सिंह (एक) का शिकार कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। 

19वें ओवर में मार्को यानसन ने शिवम दुबे को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को नौवीं सफलता दिलाई। शिवम दुबे ने 37 गेंदों में एक चौका और तीन छक्के उड़ाते हुए 42 रन बनाये। इसी ओवर की पांचवी गेंद पर यानसन ने जसप्रीत बुमराह (शून्य) को आउट कर 111 रन के स्कोर पर भारतीय पारी का अंत कर मुकाबला 76 रनों से अपने नाम कर लिया।

दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को यानसन ने चार विकेट लिये। केशव महाराज को तीन विकेट मिले। कॉर्बिन बॉश ने दो और एडन मारक्रम ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

