केशव ने चटकाए 5 विकेट, दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 98 रनों से हराया

WD Sports Desk

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (18:34 IST)
AUSvsSA लेफ्ट आर्म स्पिनर केशव महराज (33 रन पर पांच विकेट) की घातक गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में मंगलवार को 98 रन से रौंदकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली।दक्षिण अफ्रीका ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में आठ विकेट पर 296 रन बनाये। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 40.5 ओवर में 198 रन पर सिमट गयी। करियर में पहली बार वनडे में पांच विकेट लेने वाले केशव महराज को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। इससे पहले महराज का करियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 33 रन पर चार विकेट था।

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान मिचेल मार्श ने 96 गेंदों में 10 चौकों की मदद से सर्वाधिक 88 रन बनाये। बेन ड्वारश्विस ने 33 और ट्रेविस हेड ने 27 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 60 रन की अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ा गयी और केशव महराज के कहर से उसने 89 रन तक अपने छह विकेट गंवा दिए।इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एडन मारक्रम ने 81 गेंदों में नौ चौकों की मदद से 82, कप्तान तेम्बा बावुमा ने 74 गेंदों में 65 और मैथ्यू ब्रीत्जके ने 56 गेंदों में 57 रन बनाये। दक्षिण अफ्रीका का 296 रन का स्कोर ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी बड़ा साबित हुआ। वियान मुल्डर ने 26 गेंदों में 31 रन का योगदान दिया। (एजेंसी)

