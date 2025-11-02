सलामी शतकीय साझेदारी के बाद भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 300 का आंकड़ा नहीं छू पाया भारत

INDvSA स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की शतकीय साझेदारी के बाद भी 50 ओवर में भारत 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। स्मृति मंधाना का विकेट जब गिरा था तब भारत 105 रनों पर खड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण में कमाल दिखाया। पारी में सबसे ज्यादा शेफाली वर्मा ने बनाए। उन्होंने 78 गेंदो में 87 रन बनाए। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए खाका ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। निचले क्रम में दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने अंतिम ओवरों में हाथ दिखाए लेकिन टीम 300 का आंकड़ा नहीं छू पाए।





दोनों टीमें इस प्रकार है:-



भारत महिला एकादश:- शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।





दक्षिण अफ्रीका महिला एकादश :- लॉरा वुल्फार्ट (कप्तान), तेजमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लूस, मारिजान कप्प, सिनालो जाफ्टा, एनेरी डर्कसन, क्लोई ट्राईऑन, नडीन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।

