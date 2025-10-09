दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी पहले गेंदबाजी

INDvsSA दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्वकप में तिरुवनंतपुरम के एसीए . वीडीसीए स्टेडियम में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गीली आउटफील्ड के कारण टॉस नियत समय से 1 घंटा बाद में हुआ लेकिन इस मैच के फिलहाल ओवर नहीं कटे हैं।







Presenting #TeamIndia's Playing XI for #INDvSA



One change as Amanjot Kaur is back in the XI



भारत की महिलाओं की Playing XI: प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी।



दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने कहा कि पिच कवर्स से ढंकी है इस कारण वह गेंदबाजी करना ही बेहतर समझेगी। पिछला मैच जीतने वाली वहीं दक्षिण अफ्रीका ने एक बदलाव करते हुए तुमी सेखुकूने को मसाबाता क्लास की जगह शामिल किया है।। भारतीय टीम के लिए अमनजोत कौर वापस आई है और रेणुका ठाकुर को बाहर बैठना पड़ा है।प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी।

दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं की Playing XI: लॉरा वोलवार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, मारिजेन कैप, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोजन, नादिन डि क्लार्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा, सुने लुस, तुमी सेखुखुने।

