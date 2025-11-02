Biodata Maker

Women WC Final: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी

, रविवार, 2 नवंबर 2025 (16:41 IST)
INDvsSA महिला एकदिवसीय विश्वकप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने डीवाई पाटिल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का  फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने यह फैसला इस कारण किया है क्योंकि लंबे समय तक बारिश के कारण पिच पर कवर्स मौजूद थे। ऐसे में शुरुआत में बल्लेबाजों की मददगार इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है।
इससे पहले 2.30 बजे होने वाला टॉस 4.30 बजे हुआ। रविवार को यहां दोपहर 12 बजे से लगभग दो घंटे तक बारिश हुई।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज ‘‘हल्की बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहेंगे’’ का अनुमान है। हालांकि क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि अभी तक ओवर्स नहीं काटे गए हैं।सेमीफाइनल जीतकर आ रही दोनों टीमों में कोई भी बदलाव नहीं है।

