दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

INDvsSA कटक के बाराबाती स्टे़डियम में दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टॉस जीतकर भारत के सामने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।भारत की टीम में हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की वापसी हुई है। वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम में एनरिच नोर्टजे की वापसी हुई है।





टॉस के बाद मारक्रम ने कहा उम्मीद करते हैं कि परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। ओस का प्रभाव तो पूरे मैच में रहेगा, लेकिन बाद में तो यह बेहद बुरा हो सकता है। लगातार फॉर्मेट बदल रहे होने पर बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, लेकिन दिमाग को सही जगह रखना आवश्यक है। विश्व कप की तैयारी के लिए ये काफी शानदार है।





वहीं भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हम थोड़े असमंजस में थे और पहले बल्लेबाजी करने को लेकर खुश हैं। ओस हमारे लिए अच्छी चुनौती है। आप इससे भाग नहीं सकते हैं। यदि हम इस पर ध्यान लगाएंगे तो हमारा मुख्य काम प्रभावित होगा। हम इसके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अच्छी रही थी, अब दक्षिण अफ्रीका फिर न्यूजीलैंड। अच्छे 15 मुकाबले। आज संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा नहीं खेल रहे हैं।

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।





दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, डोनोवन फेरेरिया, मार्को यानसन, केशव महाराज, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स।



