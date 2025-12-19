दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद में टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी

INDvsSA दक्षिण अफ्रीका ने अहमदाबाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में टॉस जीतकर भारत के खिलाफ गेंदबाजी चुनी है। टीम में 2 बदलाव हुए हैं, ट्रिस्टन स्टब्स की जगह डेविड मिलर और एनरिच नोक्रिया की जगह जोर्ज लिंडा टीम में शामिल हुए हैं।
वहीं भारत की टीम में 3 बदलाव हैं। शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं जसप्रीत बुमराह को हर्षित राणा की जगह शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव की जगह खेलेंगे।
भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, कॉर्बिन बॉश, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, ओटनील बार्टमैन, लुंगी एनगिडी।