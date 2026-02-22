दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

INDvsSA अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी। गौरतलब है कि दोनों टीम अब तक इस टी-20 विश्वकप में अविजित है। भारत ने अपने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 3 बदलाव कर महाराज, लूंगी एन्गिडी और कॉर्बिन बॉश को शामिल किया है।
टीम इस प्रकार हैं:
भारत: सुयकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह।
दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को यानसन, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश