दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

Ahemdabad

WD Sports Desk

, रविवार, 22 फ़रवरी 2026 (18:42 IST)
INDvsSA अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में  दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी। गौरतलब है कि दोनों टीम अब तक इस टी-20 विश्वकप में अविजित है। भारत ने अपने अंतिम एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 3 बदलाव कर महाराज, लूंगी एन्गिडी और कॉर्बिन बॉश को शामिल किया है। 
टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सुयकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह।

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), रयान रिकलटन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, मार्को यानसन, कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश

