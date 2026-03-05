दक्षिण अफ्रीकी कोच ने हार पर कहा यह चोकिंग से कहीं बढ़कर आत्मसमर्पण जैसा

दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कॉनराड ने माना कि उनकी टीम को टी 20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूज़ीलैंड ने बुरी तरह हरा दिया।दक्षिण अफ्रीका टूर्नामेंट में सात मैचों से बिना हारे नॉकआउट मुकाबले में उतरी थी, लेकिन ओपनर फिन एलन की रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी ने न्यूज़ीलैंड को ज़बरदस्त जीत दिलाई और फाइनल में जगह दिलाई।





जब पूछा गया कि क्या दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर एक अहम नॉकआउट गेम में “चोक” किया, तो कॉनराड ने इस बात को खारिज कर दिया, और कहा कि उनकी टीम बस हार गई।





आईसीसी ने कॉनराड के हवाले से कहा, “मुझे नहीं पता कि आज रात चोक था या नहीं। मुझे लगा कि यह एक ज़बरदस्त हार थी। हमारी बुरी तरह पिटाई हुई। मुझे लगता है कि अगर आप हार मान लेते हैं, तो गेम में आपको थोड़ी सी भी उम्मीद होनी चाहिए। हमें कोई उम्मीद नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में, हम कहते हैं कि हम हार जाएंगे। आज रात, हमारी अच्छी खासी हार हुई।”











SOUTH AFRICAN HEAD COACH.



“It wasn't a choke tonight, it was a complete walloping”. pic.twitter.com/ZjkLlMosA0 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 4, 2026 कैप्टन एडेन मार्करम ने अपनी टीम के लिए 286 रन बनाकर बैटिंग चार्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाए, जबकि पेसर लुंगी एनगिडी (12 विकेट), कॉर्बिन बॉश और मार्को यानसन (हर एक ने 11 विकेट) टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में शामिल थे।



भारी हार के बावजूद, कोच ने कहा कि टूर्नामेंट में प्रोटियाज़ के लिए कई अच्छी बातें भी रहीं।

कॉनराड ने कहा कि कॉम्पिटिशन से पहले खराब फॉर्म के बावजूद टीम ने उम्मीदों से बढ़कर सेमीफाइनल में जगह बनाई।





उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बैंडवैगन में शामिल होंगे। लेकिन हमने बहुत सी खास चीजें कीं। मुझे इन लोगों पर बहुत गर्व है। मुझे नहीं लगता कि जब हम यहां से गए थे, तो बहुत से लोगों ने हमें सेमीफाइनल में पहुंचने का भी ज़्यादा मौका दिया था।”





हालांकि, कॉनराड ने माना कि हार के बाद आलोचना होगी। उन्होंने कहा, “लेकिन यह कोई तसल्ली नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अब गाली-गलौज का समय आ गया है। यह बहुत हो जाएगा।”

