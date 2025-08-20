महाराज की जय हो, दक्षिण अफ्रीका के केशव बने नंबर 1 एकदिवसीय गेंदबाज

दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि महाराज ने 9 रनों तक पहुंचते ही ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गंवा दिए थे। तब उन्होंने सिर्फ 4.2 ओवर फेंके थे। उनकी इस गेंदबाजी के कारण आज वह वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पा चुके हैं।





अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की ओर जारी ताजा रैंकिंग के अनुसार लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे केशव महाराज पुरुष एकदिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से नंबर एक गेंदबाज बन गये है।महाराज मंगलवार को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय मैच में पहली बार पांच विकेट लेने के बाद एक बार फिर से शीर्ष रैंकिंग पर पहुंच गये हैं। बाए हाथ के स्पिन गेंदबाज महाराज ने दो स्थान की छलांग लगाकर श्रीलंकाई स्पिनर महेश दीक्षाना (दूसरे) और भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव (तीसरे) को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।





महाराज ने पहली बार नवंबर 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के हालिया संस्करण के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज को पछाड़ते हुए नंबर वन एकदिवसीय गेंदबाज रैंकिंग हासिल की थी। तब से वह स्पिनर रैंकिंग में शीर्ष पांच स्थानों में अपनी जगह बनाए हुए है।





वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में सीरीज के दौरान 10 विकेट लेकर 15 पायदान ऊपर चढ़कर 18वें स्थान पर जगह बनाई है, जबकि पाकिस्तान के अबरार अहमद तीन मैचों की सीरीज के दो मेचों में तीन विकेट लेकर 15 पायदान ऊपर चढ़कर 39वें स्थान पर है।





इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी एडन मारक्रम (चार स्थान ऊपर 21) और टेम्बा बावुमा (पांच स्थान ऊपर 23) दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रही श्रृंखला के शुरुआती मैच में अर्धशतक लगाने के बाद एकदिवसीय बल्लेबाजों की नवीनतम रैंकिंग में बढ़त हासिल की है।





South Africa's ace spinner becomes the No.1 ranked ODI bowler following his exploits Down Under https://t.co/PkBRZdDDaM — ICC (@ICC) August 20, 2025 कार्यवाहक कप्तान मिच मार्श ने उस मुकाबले में 88 रनों की शानदार पारी खेली थी और एकदिवसीय बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में छह स्थान का सुधार करके 48वें स्थान पर पहुंच गये है, जबकि वेस्टइंडीज के आक्रामक बल्लेबाज शाई होप पाकिस्तान के खिलाफ अपनी टीम की सीरीज के बाद इसी सूची में दो स्थान की छलांग लगाकर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं।





दक्षिण अफ्रीका के युवा खिलाड़ी डेवाल्ड ब्रेविस सीरीज में कुछ शानदार प्रदर्शन के बाद टी-20 बल्लेबाजों की सूची में नौ पायदान ऊपर चढ़कर 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी मार्श (चार पायदान ऊपर चढ़कर 25वें स्थान पर) और ग्लेन मैक्सवेल (10 पायदान ऊपर चढ़कर 30वें स्थान पर पर पहुंच गये। इन कुछ महत्वपूर्ण पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलियाई टीम 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रही।तेज गेंदबाज नाथन एलिस टी-20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की रैंकिंग मे तीन स्थान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर पहुंच गये है।







