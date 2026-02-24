22 साल बाद सचिन तेंदुलकर को गलत आउट देने पर स्टीव बकनर ने जताया अफसोस (Video)

वेस्टइंडीज क्रिकेट अंपायर संघ के साथ साक्षात्कार में जब बकनर से एक अंपायर के तौर पर उनके सबसे मुश्किल फैसलों में से एक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘सचिन तेंदुलकर को पगबाधा आउट देना। यह एक गलती थी लेकिन आज भी हर दिन लोग इसके बारे में बात करते हैं।’’ इंस्टाग्राम पर उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें एक इन्फ्लूएंसर ने उनसे उनके सबसे कठिन निर्णय के बारे में पूछा।





वर्ष 2009 में संन्यास लेने वाले बकनर दो दशक से अधिक समय तक दुनिया के सबसे सम्मानित अंपायरों में से एक थे। हालांकि उन्होंने तेंदुलकर से जुड़े कुछ विवादित फैसले दिए जिनमें सबसे चौंकाने वाला फैसला 22 साल पहले ब्रिसबेन के गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान पगबाधा आउट देना था।





Aura so GOATed that India's nightmare Mr. Steve Buckner admitted that giving @sachin_rt out was the most difficult decision of his life.

He was most hated person in India at one point.



Video courtesy : w.i.c.u.a instagram page#Cricket #SachinTendulkar #Sachin pic.twitter.com/ffADyHii4a — Manish Gadre (@GadManCrazy) February 24, 2026

गाबा में हुए 2003-04 की श्रृंखला के उस मैच में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी और उनके साथियों की जोरदार अपील के बाद बकनर ने तेंदुलकर को पगबाधा आउट दे दिया था।



तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तेंदुलकर ने गेंद को छोड़ने की कोशिश की जो उनके पैड के ऊपरी हिस्से में लगी लेकिन बकनर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की अपील से सहमत थे।





बाद में टेलीविजन रीप्ले में पुष्टि हुई कि गेंद साफ तौर पर स्टंप के ऊपर से जा रही थी।कमेंट्री बॉक्स में मौजूद दिवंगत टोनी ग्रेग ने इसे ‘एक भयानक’ फैसला कहा था और उस समय ऐसा सोचने वाले वे अकेले नहीं थे।यह चार मैच की श्रृंखला का पहला मैच था और भारत के कप्तान सौरव गांगुली ने शानदार 144 रन बनाए थे जिसके बाद यह मैच ड्रॉ हुआ था।







सचिन तेंदुलकर को स्टीव बकनर ने कई बार गलत आउट दिया है। इसमें से उनका एक शोल्डर बिफोर विकेट मशहूर है जब ग्लेन मैक्ग्राथ की गेंद पर उन्होंने कंधा अड़ा लिया था और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की अपील पर उन्होंने अपनी उंगली उठा ली थी।





इसके साथ ही भारत दौरे पर आई पाकिस्तान के खिलाफ अब्दुल रज्जाक की गेंद पर उन्हें कैच आउट दे दिया गया था जबकि पाक के खिलाड़ियों ने जोर से अपील भी नहीं की थी। रीप्ले में साफ दिखाया गया था कि गेंद बल्ले से दूर स्विंग होकर कीपर के दस्तानों में गई है।





बकनर (79 बरस) ने 1989 और 2009 के बीच 128 टेस्ट मैच में अंपायरिंग की और 1992 से 2007 तक लगातार पांच विश्व कप फाइनल में अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है।

