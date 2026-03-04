सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी, कांटे का मुकाबला होगा भारत बनाम इंग्लैंड

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर को लगता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफ़ाइनल बहुत रोमांचक मुकाबला होगा, ठीक वैसे ही जैसे रविवार को ईडन में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच सुपर आठ मैच में हुआ था।





गावस्कर ने कहा, “मुझे लगता है कि यह एक और ज़बरदस्त गेम होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इस तरह का क्वार्टर-फ़ाइनल था, क्योंकि दोनों टीमें बहुत अच्छी तरह से मैच करती हैं। उनके पास बैटिंग है। उनके पास बॉलिंग है। उनके पास मिडिल ऑर्डर है। उनके पास, आप जानते हैं, फिनिशर है। दोनों टीमों के पास फिनिशर हैं। दोनों टीमों की बॉलिंग में वैरायटी है।





“दोनों टीमों को टी20 क्रिकेट का भी काफी एक्सपीरियंस है। इंग्लैंड के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में खेल चुके हैं, इसलिए जो इंडियन कंडीशंस से परिचित हैं, जो खेलने के प्रेशर से परिचित हैं। यह एक ज़बरदस्त गेम होने वाला है। और जैसे कल कोलकाता में हुआ, मुझे लगता है कि यह भी शायद 40वें ओवर तक जाएगा।”





भारत ने भले ही 2011 में वानखेड़े में वर्ल्ड कप फाइनल जीता हो, लेकिन 1987 और 2016 में इस वेन्यू पर कुछ सेमीफाइनल हार गया। लेकिन गावस्कर को लगा कि अब स्क्रिप्ट बदलने का समय आ गया है।





“खैर, उस दिन, मेरा मतलब है, कल भी किसी ने कहा था कि, आप जानते हैं, वेस्ट इंडीज ने ईडन गार्डन्स में कभी कोई नॉकआउट गेम नहीं हारा था। लेकिन कल यह बात टूट गई।





“तो यह एक नया दौर है, एक नई टीम है। तो, हाँ, मुझे लगता है कि इंडिया को वानखेड़े में सेमीफाइनल का सबसे अच्छा अनुभव नहीं मिला है। लेकिन मुझे विश्वास है कि उनमें आगे बढ़ने की काबिलियत है,” गावस्कर ने चैंप्स फाउंडेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए डीपी वर्ल्ड सेलिब्रिटी गोल्फ इवेंट से पहले कुछ खास मीडिया से बातचीत के दौरान कहा। मुंबई में 6 मार्च को होने वाले इस इवेंट में कई क्रिकेटर और कमेंटेटर हिस्सा लेंगे।





गावस्कर ने अभिषेक शर्मा को भी एक सलाह दी, जो वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने कहा,”मेरी सलाह यह होगी कि हमेशा चौथे गियर में बैटिंग करने की कोशिश न करें। शायद, आप जानते हैं, जैसे-जैसे आप सेटहोते जाएं, गियर बढ़ाने की कोशिश करें। हाँ, आप पावरप्ले का फायदा उठाना चाहते हैं, जहाँ 30-मीटर सर्कल के बाहर सिर्फ दो फील्डर होते हैं। आप निश्चित रूप से इसका फायदा उठाना चाहते हैं। अपनी ताकत के हिसाब से खेलें। लेकिन हमेशा चौथे गियर में बैटिंग करने की कोशिश न करें।”





इंडियन टीम ने स्पिन के सामने कभी-कभार ही कमज़ोरी दिखाई है, लेकिन क्रिकेटर से कमेंटेटर बने इस खिलाड़ी को ऐसा नहीं लगता। स्पिन के सामने अपनी कमज़ोरी के बारे में उन्होंने कहा, “नहीं, सच में नहीं। मुझे लगता है कि गेम का यह फ़ॉर्मेट वह है जहाँ आप अपनी रफ़्तार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जब स्पिनर आते हैं, तो आप ज़्यादातर बाउंड्री के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रन बनाने की सोचते हैं। कई बार, स्पिनर आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपको मैक्सिमम रन बनाने चाहिए।





“मुझे लगता है कि अगर आप एक भी गेंद को मिसटाइम करते हैं, तो आप आउट हो जाते हैं। वैसे भी, मुझे लगता है कि गेम के इस फ़ॉर्मेट में, ऑफ़-पेस डिलीवरी मुश्किल होती हैं। बैटर को बैट पर आने वाली पेस पसंद होती है क्योंकि वे पेस और बाउंस का इस्तेमाल करके बॉल के नीचे आकर उसे ऊपर से मार सकते हैं। स्पिनर के साथ, आपको एक बैटर के तौर पर कोशिश करनी होती है। आपको बॉल को पावर से दूर भेजना होता है। आप टाइमिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते; आप पावर पर ध्यान देते हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ, पावर की तलाश में, कभी-कभी आपके बल्ले की स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है, जहाँ गलत टाइमिंग की वजह से गेंद हवा में ऊपर जा सकती है और कैच हो सकती है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि यह खास तौर पर स्पिन की सिचुएशन है। यह बस मैच की सिचुएशन है।”

