Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सूर्यकुमार पहली बार करेंगे एशिया कप में भारत की अगुवाई, घोषित हुई टीम

Advertiesment
हमें फॉलो करें Varun Chakraborty

WD Sports Desk

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (15:02 IST)
Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम का एलान हो गया है। पहली बार एशिया कप में भारत की अगुवाई सूर्यकुमार यादव करेंगे। सूर्यकुमार यादव के अलावा शुभमनल गिल  उपकप्तान बने हैं जो लगभग एक साल बाद सबसे छोटे प्रारुप में वापसी कर रहै हैं।

9 सितंबर से खेले जा रहे एशिया कप के लिए टीम ने एक बैक अप ओपनर और कीपर रखा है। वहीं गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है जो टी-20 विश्वकप 2024 के बाद पहली बार यह प्रारुप खेलेंगे।

एशिया कप 2025 के लिए भारत के 15 सदस्यीय दल में शुभमन गिल को मौका दिया गया है। साथ ही वह टीम के उपकप्तान भी बनाये गए हैं। मुंबई के बीसीसीआई हेडक्वार्टर में चयन समिति की बैठक के बाद एशिया कप के लिए मंगलवार को टीम का ऐलान कर दिया गया। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को भी मौका दिया गया है लेकिन गिल को उपकप्तान बनाए जाने के बाद, इस बात की उम्मीद की जा सकती है, वह पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

इस बात की उम्मीद थी कि भारत यशस्वी जायसवाल या श्रेयस अय्यर को मौका दे सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितेश शर्मा को दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने आरसीबी के लिए हालिया आईपीएल में काफी कमाल की बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा तेज गेंदबाजी विभाग में हर्षित राणा को मौका दिया गया है।

ALSO READ: शुभमन गिल की एक साल बाद T20I में एंट्री, आते ही बने उप कप्तान

अगर मध्य और निचले क्रम में बल्लेबाजी के विकल्प के बारे में बात की जाए तो दल में सूर्यकुमार, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा हैं। अगर भारत गिल और अभिषेक से पारी की शुरुआत करता है तो जितेश को पहली पसंद विकेटकीपर के तौर पर उतारा जा सकता है। टीम में तीन ऑलराउंडर है, जिसमें अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का नाम शामिल हैं। गेंदबाजी के विशेषज्ञ विकल्प के रूप में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा हैं।

ALSO READ: हार्दिक पांड्या के हाथ से T20I की उपकप्तानी भी गई, क्या चाहते हैं गंभीर

गिल की वापसी के संदर्भ में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ''पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने (शुभमन गिल) टीम की अगुवाई की थी। जब हम श्रीलंका गए तब वह उपकप्तान थे। इसके बाद हम टेस्ट क्रिकेट में व्यस्त हो गए लेकिन उनकी वापसी हमारे लिए अच्छी है। पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद यह बड़ी सीरीज है और यह खुद को जांचने का अच्छा मौका है।''

शुभमन गिल भारत की टी20 टीम में वापस आ गए हैं और सीधे नेतृत्व की भूमिका में आ गए हैं। 25 वर्षीय इस सलामी बल्लेबाज को एशिया कप 2025 के लिए उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ एशिया कप में पिछला मैच न खेलने के बाद यह उनकी वापसी है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम में वह अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ तीन प्रमुख सलामी बल्लेबाजों के रूप में शामिल हो गए हैं।
यशस्वी जायसवाल या श्रेयस अय्यर के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जितेश शर्मा दूसरे विकेटकीपर के रूप में शामिल हो गए हैं।

सैमसन और अभिषेक द्वारा बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखलाओं में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद गिल की जगह इस प्रारूप में संदिग्ध थी। लेकिन गुजरात टाइटन्स के कप्तान ने आईपीएल 2025 में 155.87 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए और अपनी फ्रेंचाइजी को प्लेऑफ तक भी पहुंचाया। अब वह सूर्यकुमार के उप-कप्तान भी हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कप्तान के रूप में अपने पहले कार्यकाल में इंग्लैंड में भारत की ड्रॉ हुई टेस्ट श्रृंखला की देखरेख की थी।

पिछले साल टी20 विश्व कप में भारत के प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहे जसप्रीत बुमराह भी मोहम्मद शमी की जगह टीम में शामिल हुए हैं। बुमराह की वापसी से टीम की तेज गेंदबाजी इकाई मजबूत हुई है जिसमें अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल शामिल हैं, जबकि अभिषेक अंशकालिक विकल्प के रूप में मौजूद हैं।

वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, ध्रुव जुरेल और नितीश रेड्डी - जो इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के साथ हुई सीरीज का हिस्सा थे - इस बार टीम से बाहर हैं।आठ बार की एशिया कप विजेता टीम भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यूएई के खिलाफ करेगी।
टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती,रिंकू सिंह

स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल

ALSO READ: टैलेंट, फॉर्म, लीडरशिप सब कुछ, फिर भी टीम इंडिया से बाहर अय्यर, गौतम पर फूटा फैंस का गुस्सा

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

PCB का बड़ा धमाका, कोई नहीं टॉप लायक! बाबर-रिजवान को भी किया डाउनग्रेड

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels