Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सूर्यकुमार को राजनीतिक बयान देने से बचने के लिए कहा गया, पाक खिलाड़ियों की आज होगी सुनवाई

Advertiesment
हमें फॉलो करें India vs Pakistan cricket controversy

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (11:03 IST)
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को बृहस्पतिवार को आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की एक आधिकारिक सुनवाई के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक बयान देने से परहेज करने की सलाह दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय कप्तान की शिकायत की थी।
 
पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ बीसीसीआई द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई शुक्रवार को होगी क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी बृहस्पतिवार को श्रीलंका के खिलाफ अपना एशिया कप मैच खेल रहे हैं।
 
समझा जाता है कि पीसीबी ने 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद निर्धारित सात दिन की अवधि के भीतर शिकायत दर्ज की थी। सूर्यकुमार ने इस मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था और फिर भारत की जीत को मई में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को अंजाम वाले भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति भी एकजुटता व्यक्त की थी।
 
टूर्नामेंट सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा, ‘‘सूर्यकुमार आज आईसीसी की सुनवाई में शामिल हुए। उनके साथ बीसीसीआई के सीओओ और क्रिकेट संचालन प्रबंधक थे। रिचर्डसन ने उन्हें समझाया कि उन्हें किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसे राजनीतिक प्रकृति का माना जा सके। प्रतिबंध का अभी पता नहीं चल पाया है। चूंकि यह लेवल 1 के तहत आता है, इसलिए यह या तो चेतावनी हो सकती है या मैच फीस में 15 प्रतिशत कटौती का वित्तीय जुर्माना।’’
 
भारत ने एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान भड़काऊ इशारे करने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ आईसीसी के पास आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है ।

webdunia

 
समझा जाता है कि बीसीसीआई ने बुधवार को दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आईसीसी को ईमेल भेजा है।
 
आईसीसी इस मामले में सुनवाई करेगी क्योंकि साहिबजादा और रऊफ ने लिखित में इन आरोपों का खंडन किया है। उन्हें सुनवाई के लिये आईसीसी एलीट पैनल के रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश होना पड़ सकता है ।
 
एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस मामले को और तूल देते हुए बुधवार को ‘एक्स’ पर दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक धीमी गति का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पुर्तगाली का दिग्गज खिलाड़ी यह इशारा करते हुए देखा गया था कि एक विमान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कुछ ऐसा ही इशारा रऊफ ने पिछले रविवार को मैदान पर किया था।
 
वीडियो में रोनाल्डो संभवतः यह समझा रहे थे कि कैसे उनका डायरेक्ट फ्री-किक नीचे की ओर जाकर गोल में प्रवेश कर गया।
 
नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के अलावा, अपने देश के गृह मंत्री भी हैं और भारत के खिलाफ उत्तेजक बयान देने के लिए जाने जाते हैं।
 
अब यह देखना होगा कि एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, एसीसी चेयरमैन के साथ मंच साझा करती है या नहीं।
 
बीसीसीआई और आईसीसी के अधिकारियों की नजर से भी यह मामला छूटा नहीं है। केवल समय ही बताएगा कि नकवी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी या नहीं। (भाषा)

ALSO READ: बॉल डाल, चल! पाक खिलाड़ियों की गुस्सैल हरकत पर भड़के अभिषेक - कहा, बल्ले से दिखाया जवाब [VIDEO]

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बांग्लादेश पर 11 रनों की करीबी जीत से पाकिस्तान पहुंचा Asia Cup Final में

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels