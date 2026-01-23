सूर्या ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 209 रनों का पीछा 16वें ओवर में किया

INDvsNZ कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 82) और वापसी कर रहे ईशान किशन (76) के आतिशी अर्धशतकों से भारत ने न्यूज़ीलैंड को दूसरे टी 20 मुकाबले में शुक्रवार को सात विकेट से हराकर 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली।





न्यूज़ीलैंड ने कप्तान मिचेल सेंटनर (नाबाद 47) और रचिन रवींद्र (44) की शानदार पारियों की बदौलत छह विकेट पर 208 रन का मजबूत स्कोर बनाया लेकिन भारत ने 15.2 ओवर में सात विकेट पर 209 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की। भारत ने इस तरह 200 से ऊपर की सबसे तेज रन चेज हासिल की।







India flex their power-hitting in a memorable win over New Zealand to fine-tune #T20WorldCup preparations



: https://t.co/i0vcqFBv95 pic.twitter.com/7FQL8rKhPt — ICC (@ICC) January 23, 2026 जवाब में, भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती हुई रही क्योंकि संजू सैमसन (6)और अभिषेक शर्मा (0)जल्दी आउट हो गए। हालाँकि, इस झटके को ईशान किशन ने तेज़ी से दूर कर दिया, जिन्होंने एक ज़बरदस्त पलटवार किया, न्यूज़ीलैंड की गेंदबाज़ी की धज्जियाँ उड़ा दीं और पावरप्ले के अंदर सिर्फ़ 21 गेंदों में तूफ़ानी अर्धशतक बनाया। दूसरी तरफ, सूर्यकुमार यादव ने किशन के आउट होने के बाद पारी को समझदारी से संभाला और फिर अपनी फिफ्टी पूरी की – लंबे समय तक खराब फॉर्म के बाद इस फॉर्मेट में यह उनकी पहली फिफ्टी थी।



सूर्या ने 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन में नौ चौके और चार छक्के मारे जबकि भारतीय टीम में वापसी करने वाले ईशान किशन ने अपनी उपयोगिता साबित करते हुए 32 गेंदों पर 76 रन में 11 चौके और चार छक्के मारे। शिवम दुबे ने 18 गेंदों पर नाबाद 36 रन में एक चौका और तीन छक्के उड़ाए।जवाब में, भारत की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाती हुई रही क्योंकि संजू सैमसन (6)और अभिषेक शर्मा (0)जल्दी आउट हो गए। हालाँकि, इस झटके को ईशान किशन ने तेज़ी से दूर कर दिया, जिन्होंने एक ज़बरदस्त पलटवार किया, न्यूज़ीलैंड की गेंदबाज़ी की धज्जियाँ उड़ा दीं और पावरप्ले के अंदर सिर्फ़ 21 गेंदों में तूफ़ानी अर्धशतक बनाया। दूसरी तरफ, सूर्यकुमार यादव ने किशन के आउट होने के बाद पारी को समझदारी से संभाला और फिर अपनी फिफ्टी पूरी की – लंबे समय तक खराब फॉर्म के बाद इस फॉर्मेट में यह उनकी पहली फिफ्टी थी।





IND vs NZ 2nd T20I : न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य दिया इसके बाद शिवम दुबे ने मेहमान टीम पर दबाव बनाए रखा, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और नियमित अंतराल पर बाउंड्री लगाते रहे। भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार मोमेंटम बनाए रखा, जिससे 16वें ओवर में ही लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया गया। यह भारत का एक शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन था, जिसमें कप्तान ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और एक बड़ी जीत पूरी करने के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेली। ईशान और सूर्या ने 48 गेंदों में 122 रन की तूफानी साझेदारी की जबकि सूर्या ने शिवम के साथ 37 गेंदों पर 81 रन की अविजित साझेदारी की।



न्यूज़ीलैंड की तरफ से ज़ैक फॉक्स सबसे महंगे रहे। उनके तीन ओवर में दिए गए 67 रन किसी भी न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज द्वारा टी20 में दिए गए सबसे ज़्यादा रन हैं, जो 2018 में ऑकलैंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ बेन व्हीलर के 3.1 ओवर में दिए गए 64 रनों से ज़्यादा हैं।

