सूर्या ने बचाया सम्मान, अमेरीकी गेंदबाजों से लड़कर 160 पार पहुंचाया

INDvsUSA कप्तान सूर्याकुमार यादव ने 84 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए। पहले पॉवरप्ले में भारत की शुरुआत खराब रही और 4 विकेट सिर्फ 46 रनों पर गंवा दिए।







Scorecard https://t.co/Rlm2ARPnOV#MenInBlue | #T20WorldCup | #INDvUSA pic.twitter.com/6cI4ctXIVk — BCCI (@BCCI) February 7, 2026 लेकिन अंतिम ओवरों में सूर्याकुमार यादव ने गियर बदला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भारत को एक ऐसा स्कोर दे दिया जहां से अमेरिकी बल्लेबाज उलटफेर की नहीं सोच सकते। सूर्याकुमार यादव ने 49 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए। अमेरीका के सिर्फ प्रमुख गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर 64 रनों के साथ खासे महंगे साबित हुए। लेकिन बाकी तेज और स्पिन गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की।



मध्य के ओवरों में टीम ने कुछ रन जोड़े लेकिन रन गति कम रही। मध्यक्रम में भारत ने 2 और विकेट गंवाए जिससे पहले 50 रनों की तरह ही अगले 50 रनों के लिए 46 गेंदें लगी।

अमेरिका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई और उसने अभिषेक शर्मा (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद तिलक वर्मा और इशान किशन ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच 37 रनों की साझेदारी हुई। छठें ओवर में शैडली वान शाल्कविक ने तीन विकेट झटक कर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। इशान किशन (20), तिलक वर्मा (25) और शिवम दुबे (शून्य), हार्दिक पंड्या (पांच) रन पर आउट हुई। 77 रन पर छह विकेट गंवाने पर संकट में फंसी भारतीय टीम को अक्षर पटेल ने सूर्यकुमार यादव के साथ संभाला।





दोनों बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिए 41 रन जोड़े। 17वें ओवर में हरमित सिंह ने अक्षर पटेल (14) को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। अर्शदीप सिंह (चार) और वरूण चक्रवर्ती (शून्य) पर आउट हुये, हालांकि इस दौरान सूर्यकुमार यादव एक छोर थामे तेजी के साथ रन बनाते रहे। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 161 रन का स्कोर बनाया। सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों में 10 चौके और चार छक्के उड़ाते हुए नाबाद 84रनों की पारी खेली।अमेरिका के लिए शैडली वान शाल्कविक ने चार विकेट लिये। हरमित सिंह को दो विकेट मिले। अली खान और मोहम्मद मोहसिन ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

