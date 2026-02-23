T-20I विश्वकप की सबसे बड़ी हार के बाद बोले सूर्या, अब ऐसा नहीं होगा

Biodata Maker

, सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 (18:00 IST)
भारतीय T-20I टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने विश्वकप की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार के बाद कहा कि हम सुपर आठ के अगले मैच में मजबूती के साथ वापसी करेंगे। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका से 76 रनों की हार T-20I विश्वकप में भारत की सबसे बड़ी हार है और इस प्रारुप की कुल दूसरी बड़ी हार है।इससे पहले साल 2010 के विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 49  रनों से हराया था।
दक्षिण अफ्रीका से 76 रनों की हार के बाद सूर्यकुमार ने कहा, “उम्मीद है कि अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छा क्षेत्ररक्षण करेंगे। बस इतना ही। हम इसे सरल रखने का प्रयास करेंगे। हम जैसा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वैसा ही क्रिकेट खेलेंगे, और कुछ नहीं बदलेगा और मुझे लगता है कि हम मजबूती से वापसी करेंगे।”

दक्षिण अफ्रीका से भारत की 76 रन की हार ने टूर्नामेंट में उसकी 12 मैचों की जीत का सिलसिला खत्म कर दिया और डिफेंडिंग चैंपियन को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए मुश्किल रास्ते पर छोड़ दिया। अब उन्हें मुकाबले में बने रहने के लिए अपने शेष सुपर आठ मैचों में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को चेन्नई में जिम्बाब्वे से होगा। सूर्यकुमार ने कहा कि टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी और टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण के लिए भी क्वालीफाई करेगी।

हार को लेकर उन्होंने कहा, “कभी-कभी आपको सोचना पड़ता है, अगर आप 180-185 रन का पीछा कर रहे हैं, तो आप पावरप्ले में गेम नहीं जीत सकते, लेकिन आप पावरप्ले में गेम हार सकते हैं।”

