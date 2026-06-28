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आयरलैंड के खिलाफ प्रिंस और शेगड़े को मिला वैभव से पहले T-20I डेब्यू

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India
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Sun, 28 Jun 2026 (17:49 IST) Updated Date: Sun, 28 Jun 2026 (17:59 IST)
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INDvsIRE प्रिंस यादव और सूर्यांश शेगड़े को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वैभव सूर्यवंशी से पहले टी-20अंतरराष्ट्रीय पदार्पण का मौका मिल गया। भारतीय टीम ने दूसरे  टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले मैच में भारत को 34 रनों से हार मिली थी। 

आयरलैंड ने अपनी विजता टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले मैच में भारत के लिए महंगे साबित होने वाले प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर को जगह गंवानी पड़ी है। 
भारत: 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 सूर्यांश शेगड़े, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रिंस यादव

आयरलैंड: 1 टिम टेक्टर, 2 रॉस ऐडेर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लोर्कान टकर (कप्तान), 5 बेन कैलिट्ज़, 6 गैरेथ डेलेनी, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 लियम मक्कार्थी, 9 मैथ्यू हम्फ़्रीज़, 10 जय मूंद्रा, 11 मैट होलार्ड

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