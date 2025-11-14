Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






लंबे इंतजार सस्ते टिकट के कारण पूरे दिन दर्शकों से भरा रहा ईडन गार्डन

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 (18:15 IST)
6 साल बाद इईन गार्ड्न्स पर टेस्ट क्रिकेट की वापसी को दर्शकों ने खुली बाहों के साथ स्वागत किया। इईन गार्ड्न्स में कभी भी कोई सुस्त पल नहीं आया और ज्यादातर मौकों पर भीड़ दिखाई दी। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि न्यूनतम टिकट की दर सिर्फ 60 रुपए रखी गई थी।
टिकट की कीमत 60 रुपये प्रतिदिन (पांच दिन के लिए 300 रुपये) से शुरू होकर 250 रुपये प्रतिदिन (पूरे मैच के लिए 1,250 रुपये) तक है।इसकी दूसरी वजह 6 साल का इंतजार है क्योंकि मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14-18 नवंबर तक होने वाला यह मैच भारत-बांग्लादेश के बीच 2019 में गुलाबी गेंद से खेले गए मैच के बाद ईडन में पहला टेस्ट है।

इस टेस्ट में विराट कोहली गुलाबी गेंद से शतक मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। लेकिन अब वह क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।इस बात पर भी कई लोगों ने हैरत जताई कि बड़े स्टार की विदाई के बाद भी टीम इंडिया को ईडन में भरपूर समर्थन मिला है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

उत्तर प्रदेश अमरोहा के मोहम्मद शमी अब IPL2026 में खेेलेंगे लखनऊ के लिए
होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels