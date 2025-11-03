दर्शकों से टीम इंडिया ने छुपा के रखा था एंथम, खिताबी जीत के बाद हुआ खुलासा (Video)

ऑस्ट्रेलिया की पुरूष क्रिकेट टीम की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं टीम गीत और एशेज से लेकर विश्व कप जीतने तक स्टीव वॉ, रिकी पोंटिंग या स्टीवन स्मिथ को ‘Under the Sudden cross’ गाते हुए देखा गया है।भारतीय क्रिकेट टीम का कभी कोई थीम गीत नहीं रहा लेकिन स्टेडियमों में ‘चक दे इंडिया’ और ‘सुनो गौर से दुनिया वालो’ या फिर ‘लहरा दो सरजमीं का परचम’ जैसे गीत बजते रहे हैं।











No better moment for the #WomenInBlue to unveil their team song. ????#TeamIndia | #CWC25 | #Final | #INDvSA | #Champions pic.twitter.com/ah49KVTJTH — BCCI Women (@BCCIWomen) November 3, 2025 मुख्य कोच अमोल मजूमदार की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। सभी ने मिलकर गाया ,‘ साथ में चलेंगे, साथ में उठेंगे , हम हैं टीम इंडिया, साथ में जीतेंगे।’स्टेडियम से दर्शकों के जाने के बाद भारतीय टीम ने यह गीत गाया जो पहले कभी नहीं सुना गया था।



विश्व कप में भारत के लिये सर्वाधिक रन (434) बनाने वाली बल्लेबाज बनी स्मृति मंधाना दोनों हाथों में ट्रॉफी लेकर अपने साथी खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के साथ मैदान के बीच पहुंची। आस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में नाबाद 127 रन बनाने वाली जेमिमा रौड्रिग्स दर्शकों की नूरे नजर बनी हुई थीं।

